Alors que Universal Studios Hollywood bat Disney à la réouverture du parc de Californie, les fans sont impatients de revenir

Après plus d’un an de fermeture, les parcs à thème de Californie sont enfin autorisés à rouvrir, et si seul un nombre limité de visiteurs est autorisé, et pour la plupart, seuls les clients de Californie peuvent visiter les parcs, après avoir été fermés pendant si longtemps, c’est le progrès. Cependant, alors que les parcs sont autorisés à ouvrir depuis le 1er avril, beaucoup d’entre eux, y compris DIsneyland, restent toujours fermés. Disneyland ouvrira enfin ses portes vendredi prochain, mais les clients visitent déjà l’autre grand parc à thème du sud de la Californie, Universal Studios Hollywood, qui a réussi à faire le saut sur la maison de la souris.