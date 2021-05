Alors que Washington édicte les règles climatiques les plus ambitieuses aux États-Unis, le législateur salue le rôle de soutien de la technologie

L’électrification du système de ferry de Washington est l’un des plans pour réduire les émissions de carbone de l’État. (Photo de Brent Roraback)

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a promulgué cette semaine ce que beaucoup appellent le paquet de politiques climatiques le plus ambitieux du pays. L’un des principaux législateurs derrière la législation attribue aux secteurs de la technologie et des entreprises de la région une partie du crédit pour la capacité de l’État à diriger la lutte contre le changement climatique.

«Nous avons un esprit d’entreprise qui nous permet de voir grand», a déclaré le sénateur Reuven Carlyle, sponsor principal du Climate Commitment Act, qui limite la pollution par le carbone à Washington.

Carlyle, un démocrate représentant une partie du nord-ouest de Seattle, est lui-même un entrepreneur. Auparavant, il a travaillé dans les télécommunications et l’aérospatiale, et a siégé aux conseils d’administration d’entreprises dans les domaines des réseaux sans fil, de l’électronique grand public et de l’énergie.

Carlyle a qualifié certaines des plus grandes entreprises de l’État, notamment Microsoft, Amazon et Starbucks, de «véritables leaders d’opinion de l’autorité morale sur le climat». Il a cité leurs objectifs audacieux et auto-imposés de réduction des émissions de carbone – avec Microsoft visant à être négatif en carbone d’ici 2030 et Amazon établissant The Climate Pledge et exhortant les autres à le rejoindre. Carlyle a souligné l’importance des fonds des deux entreprises technologiques pour investir dans l’innovation énergétique propre, ainsi que du capital-risque de Breakthrough Energy de Bill Gates et d’autres qui se dirigent vers les batteries de nouvelle génération et les carburants plus propres.

“L’esprit d’entreprise et l’esprit de politique publique se sont réunis”, a déclaré Carlyle à propos des succès législatifs, “et nous avons trouvé notre rythme.”

Le sénateur Reuven Carlyle, principal sponsor d’une loi clé sur le climat qui a été promulguée ce mois-ci. Carlyle est photographiée sur le parquet du Sénat en mars. (Photo de l’Assemblée législative de l’État de Washington)

Microsoft s’est prononcé en faveur du Climate Commitment Act, ou projet de loi du Sénat 5126, tout comme BP America et Vulcan, la société créée par le regretté cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Amazon a soutenu le House Bill 1091, qui crée une norme de carburant propre. Le soutien à la politique fait «partie de notre engagement en faveur du développement durable», a déclaré l’avocat général d’Amazon David Zapolsky, dans un article de blog.

Mais il reste encore beaucoup de travail à faire et il y a eu un hoquet avec certaines des lois sur le climat. Quand Inslee a signé la législation dans la loi lundi, il a opposé son veto à certaines parties de SB 5126 et HB 1091. Il a nixé la langue qui a rendu la mise en œuvre des factures dépendante d’un paquet de transport encore à être approuvé.

Les vetos du gouverneur ont irrité les législateurs de Washington qui ont estimé qu’il s’agissait d’un dépassement du pouvoir exécutif, et Carlyle a déclaré qu’il avait demandé à Inslee de ne pas faire ce pas. Le sénateur de l’État et d’autres, cependant, sont optimistes que le paquet de transport sera approuvé lors d’une prochaine session législative extraordinaire, ce qui rend les veto un point discutable à certains égards.

Voici quelques détails supplémentaires sur les nouvelles politiques et leurs implications plus larges.

Suite de politiques climatiques

Projet de loi du Sénat 5126: Fournit un guide pour atteindre les objectifs de réduction progressive des émissions de carbone fixés par l’État l’année dernière, avec pour objectif final de réduire les émissions à zéro net d’ici 2050. La loi couvre environ 75% des émissions de Washington et inclut la pollution provenant de la production d’électricité, des transports et du pétrole. et le gaz et les décharges.

La politique fixe un plafond à la pollution par le carbone qui diminue au fil du temps et crée des quotas que les pollueurs doivent payer pour couvrir leurs émissions, à quelques exceptions près. Les revenus générés par la vente des quotas sont dépensés dans les communautés les plus durement touchées par le changement climatique et la pollution. Les partisans appellent l’approche «plafonner et investir».

Washington est le deuxième État après la Californie à plafonner les émissions de carbone, et cette nouvelle législation est considérée comme plus forte à bien des égards, y compris le fait qu’elle ne nécessite pas de réautorisation au fil du temps. (Consultez David Roberts à Volts pour une analyse approfondie des politiques climatiques.)

Projet de loi interne 1091: Établit un programme de carburants propres qui limite les émissions de gaz à effet de serre des carburants de transport, en réduisant leur intensité en carbone. La Californie, l’Oregon et la Colombie-Britannique ont mis en place des normes sur les carburants propres.

Projet de loi interne 1050: Établit une réglementation plus stricte sur les hydrofluorocarbures, un gaz piégeant la chaleur beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone, utilisé pour la climatisation et la réfrigération.

Projet de loi du Sénat 5141: La loi HEAL crée un conseil de justice environnementale et s’appuie sur les travaux visant à réduire l’impact de la pollution et d’autres dommages environnementaux sur les communautés touchées de manière disproportionnée.

Prochaines étapes

La session spéciale pour le hachage du colis de transport pourrait avoir lieu vers septembre, a déclaré Inslee au Seattle Times lundi. Carlyle est convaincu que lui et ses collègues législateurs peuvent obtenir l’approbation, affirmant qu’il y a «un engagement farouche à faire et à faire rapidement un colis de transport».

Le programme de financement proposé comprend une augmentation de la taxe sur l’essence de l’État, des améliorations routières, des réparations aux ponceaux qui bloquent le passage des poissons, l’électrification des ferries de Puget Sound, la construction de ponts et d’autres projets.

WA contre CA

La Californie a lancé son programme de plafonnement et d’échange de carbone en 2013, alors pourquoi a-t-il fallu si longtemps à un deuxième État pour emboîter le pas? Il est vrai que Washington essaie depuis des années de suivre un régime carboné, avec deux efforts infructueux menés par Inslee et deux initiatives électorales ratées. La mesure de vote la plus récente a eu lieu en 2018, avec le soutien de particuliers et d’entreprises du secteur de la technologie, y compris Microsoft.

Avec une économie massive et une forte tendance au bleu, la Californie peut être considérée comme une valeur aberrante, a déclaré Carlyle. Washington a la possibilité d’être considéré comme un modèle.

Le représentant Joe Fitzgibbon, qui a parrainé les deux projets de loi sur le climat, a accepté. Sa législation ainsi que le SB 5126 «fournissent une feuille de route pour ce à quoi ressemble une action climatique robuste au niveau des États pour d’autres juridictions aux États-Unis et dans le monde», a déclaré Fitzgibbon dans un communiqué.