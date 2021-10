L’interopérabilité est à la mode dans le secteur de la cryptographie et les blockchains proposent des propositions innovantes et des solutions de contournement, afin de répondre aux divers besoins des utilisateurs.

Un exemple récent de cela était lorsque le Wormhole Network a ajouté une quatrième blockchain à sa collection de chaînes prises en charge.

Une mise à jour ‘Terra-fic’

Le 20 octobre, la douzième plus grande blockchain par capitalisation boursière a annoncé que l’interface utilisateur Wormhole V2 la prendrait en charge. Cela signifiait qu’une seule interface utilisateur était tout ce qui était nécessaire pour envoyer des actifs via Ethereum, Solana, Binance Smart Chain et maintenant Terra.

Un article de blog de Terra Money a déclaré :

« Wormhole libère les actifs de Terra, en particulier UST, dans l’écosystème DeFi en plein essor de Solana et présente un canal de confiance minimisé permettant aux utilisateurs d’envoyer également des actifs entre Terra et Ethereum. »

TerraUSD [UST] est un stablecoin décentralisé indexé sur le dollar américain. De plus, la pièce LUNA alt serait également capable de se déplacer entre les quatre blockchains.

Au moment de mettre sous presse, le prix de LUNA était de 38,86 $.

1/ Nous sommes ravis d’annoncer le soutien tant attendu de @terra_money au pont de jetons Wormhole ! 🚀 Terra est connu pour son écosystème dynamique, la communauté #LUNAtic, et son stablecoin décentralisé, $UST. https://t.co/T5eAVkY0As – Trou de ver (@wormholecrypto) 19 octobre 2021

Croissance dramatique vs folle

Dans un tweet, Wormhole a déclaré que le taux de croissance de Terra était « dramatique » et a pris note de son écosystème, de sa communauté et de son stablecoin UST. Pourquoi est-ce important? Parce que la prise en charge inter-chaînes signifiait également plus d’options pour les DEX et DeFi.

*** RAPPEL *** Peu de temps après la mise en œuvre d’IBC et de Wormhole sur @terra_money, le Loop DEX verra un flot de nouvelles listes de jetons :$ETH$SOL$MATIC$BNB$CAKE$LINK$SUSHI$UNI$AKT $ATOM$RUNE$OSMO$SCRT $USDT$USDC Lisez à ce sujet 👇👇👇https://t.co/Jrw7tLlGtN — Boucle | La Communauté Terra & DEX (@loop_finance) 19 octobre 2021

La croissance semble être un facteur important ici. Dans une déclaration précédente, Wormhole avait qualifié le niveau de croissance de BSC de « fou ». La désormais troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière a récemment franchi le cap des 100 millions d’adresses uniques.

Pendant ce temps, le chercheur de Messari Ryan Watkins a suggéré qu’un « boom du commerce inter-chaînes » pourrait être possible après l’IBC [inter-blockchain communication] lancement du protocole.

L’infrastructure nécessaire à la prochaine étape de croissance de Terra est presque terminée. – Columbus-5 : en direct

– Wormhole V2 : en direct

– IBC : ~24 heures jusqu’au lancement Ce qui se passe ensuite a le potentiel de déclencher un boom commercial inter-chaînes. https://t.co/J6Rn02bfPB – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 20 octobre 2021

Chaînes ou échanges ?

En ce qui concerne l’interopérabilité, les blockchains et les échanges cryptographiques ont la peau dans le jeu. Alors qu’Ethereum, Solana, Binance Smart Chain et maintenant Terra ont un support inter-chaînes pour les actifs de transition, Coinbase a annoncé son intention de lancer Coinbase NFT. L’échange de crypto aspire à créer une interface unique pour les NFT sur toutes les blockchains, à commencer par Ethereum.

En arrivant sur le pont ETH SOL, plus de 100 NFT l’ont traversé au cours des premiers jours. Pendant ce temps, au moment de mettre sous presse, plus d’un million de personnes s’étaient inscrites à Coinbase NFT.

Alors quel modèle va gagner ? Les investisseurs et les créateurs n’auront peut-être pas à attendre longtemps pour voir.