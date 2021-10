Alors, quel commutateur OLED avez-vous acheté ?

Image : La vie de Nintendo

Il semble que Switch OLED ait pris un bon départ en termes de ventes, donc beaucoup d’entre vous qui lisez ceci ont dû acheter la nouvelle référence de console de Nintendo au cours de la semaine dernière. Nous sommes fans du charmant nouvel écran et des diverses améliorations apportées à la conception de base qui confèrent aux consoles une sensation légèrement plus premium que les fidèles commutateurs standard que nous utilisons depuis plusieurs années maintenant.

En regardant les supports marketing de Nintendo, vous seriez pardonné de penser qu’il n’y a qu’une seule variante disponible – celle avec le nouveau dock blanc et Joy-Con – mais il existe également une version avec le bon vieux Joy-Con rouge et bleu néon et un quai noir pour les traditionalistes Switch et les amoureux des teintes OG.

Une enquête rapide autour du bureau de NL montre que l’option rouge/bleu néon était le choix le moins populaire par une marge significative. En fait, seul Darren, notre excellent directeur des opérations, a opté pour l’option classique ennuyeuse. Il a déjà éliminé les nouveaux contrôleurs dans le loft également, probablement pour le moment où les sticks analogiques de sa paire Skyward Sword Joy-Con commenceront à jouer:

Daz est allé à contre-courant pour obtenir un dock qui correspondait à ses autres consoles, et a également lancé son Skyward Sword Joy-Con dessus. L’homme est un franc-tireur ! Un pionnier ! Un autre descripteur complémentaire que nous utilisons lorsque nous cherchons une augmentation de salaire ! (Images : Nintendo Life)

Quel Switch OLED avez-vous choisi ? Nous imaginons que la plupart auront opté pour la toute nouvelle variété juste pour changer, mais nous aimerions étayer cette hypothèse avec quelques données dures et froides de votre belle personnalité. N’hésitez pas à nous le faire savoir dans le sondage ci-dessous et peut-être que Daz se sentira un peu moins seul dans ses choix de vie.