Alors… Quel membre de LOONA est le meilleur acteur ? – “C’est So Emo’ Loona

Le groupe de filles K-Pop LOONA a tout pour plaire. Côtelettes de chant. Compétences supérieures en danse. Mais osons-nous la question : ces filles sont-elles une triple menace ? Yves, Haseul, Go Won, Choerry, Vivi, JinSoul, Kim Lip, Chuu, Heejin, Hyunjin, Olivia Hye et Yeojin se sont arrêtés dans notre série That’s So Emo pour prouver qu’ils ont un potentiel d’acteur.

That’s So Emo est notre jeu de charades où nos invités doivent jouer différents emojis. D’une certaine manière, c’est bien plus difficile qu’il n’y paraît. Comme comment commencez-vous même à représenter physiquement l’emoji de la sucette ? Cela prend du talent, mesdames et messieurs. De toute évidence, avec un groupe aussi amusant que LOONA, il y avait forcément un peu de déconner, ce qui a rendu le jeu encore meilleur. Alors, quel membre de LOONA pourrait secrètement être la prochaine Meryl ? Vous devez vous connecter à ces 17 minutes de pur chaos pour le découvrir.

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io