Alors qu’El Salvador légalise le Bitcoin, ses voisins le Honduras et le Guatemala étudient le lancement d’une CBDC

Les pays voisins d’El Salvador cherchent à emprunter un chemin très différent : les monnaies numériques de la Banque centrale au lieu de donner cours légal au Bitcoin.

Les deux pays voisins du Salvador, le Honduras et le Guatemala, ne semblent pas avoir intérêt à suivre le même parcours d’adoption de crypto depuis le Salvador. Bien qu’inspirés par l’exemple du pays d’Amérique centrale, ils ont commencé à s’intéresser aux monnaies numériques. Mais au lieu de penser à donner cours légal au Bitcoin, ils commencent à penser à faire créer le leur par leurs banques centrales. Cela a été rapporté par l’agence de presse ..

Au lieu d’adopter une crypto-monnaie existante comme monnaie légale, les banques centrales du Honduras et du Guatemala étudient les monnaies numériques des banques centrales ou CBDC.

Suite à l’approbation du conseil d’administration, la Banque centrale du Honduras a lancé une étude “pour déterminer la faisabilité de mener un test pilote émettant sa propre monnaie numérique ou une monnaie numérique de banque centrale”, selon les déclarations du président de la banque du Honduras. , Wilfredo Cerrato au forum économique régional de Tegucigalpa. Il a dit que le Conseil monétaire d’Amérique centrale, la plus haute autorité monétaire de la région, doit aborder l’adoption des monnaies numériques.

Pour sa part, le vice-président de la Banque du Guatemala, José Alfredo Blanco, a déclaré qu’ils étudiaient leur CBDC et que la monnaie numérique, iQuetzal, porterait le nom de l’oiseau national du Guatemala, ainsi que de sa monnaie fiduciaire, appelée Quetzal.

Peu à peu

Mais il doit être clair que ce ne sont pas des projets à court terme. Dans les deux cas, ils y travaillent, mais sans hâte.

Blanco a souligné que le comité chargé de travailler sur une monnaie numérique de la banque centrale au Guatemala avait été formé il y a seulement six mois, et qu’il faudra beaucoup de temps pour terminer la phase de recherche.

Comme a compté DiarioBitcoin, De plus en plus de pays travaillent sur CBDC, en juillet il y avait 83 nations dans ce processus. Cependant, presque tous sont à l’étude. En fait, les pionniers et les seuls à les avoir opérationnels sont cinq pays situés dans les îles des Caraïbes. Ce sont les Bahamas, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie et Grenade, tous originaires de la mer des Caraïbes.

