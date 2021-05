Alors qu’Ellen DeGeneres se prépare à mettre fin au talk-show, DJ tWitch a déjà trouvé une nouvelle série télévisée

Avec une date de première prévue à la fin de 2021, Clash of the Cover Bands suivra le format éprouvé des concours de chant télévisés mettant en vedette des concurrents exécutant des versions de couverture de titres célèbres. Bien sûr, comme le titre provisoire le suggère, les groupes de reprises se battront les uns contre les autres. Chaque épisode mettra en vedette deux groupes des catégories correspondantes – telles que Pop Divas, Boy Bands, Heavy Metal, etc. – se balançant sur deux tours pour déterminer quel acte règne en maître, le groupe gagnant remportant un prix en espèces et un droit de vantardise harmonieux. Et probablement l’admiration de DJ tWitch.