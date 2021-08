Alors, qu’est-ce que crypto-X ? – L’Express Financier

Malgré quelques efforts pour contenir cette bête après la crise de 2008 – la loi Dodd-Frank, depuis émasculée – il est à noter que les grandes banques américaines sont aujourd’hui encore plus exposées aux produits dérivés qu’elles ne l’étaient avant la crise.

La valeur marchande totale de tous les crypto-actifs est aujourd’hui d’environ 3 000 milliards de dollars ; étant donné que Bitcoin, la première « crypto-monnaie », a été lancée en 2009, la croissance de la valeur a été extraordinaire. La mère de ce nouvel animal étrange est la technologie blockchain, qui a été conceptualisée par un groupe anonyme en 2008 (basée sur des recherches cryptographiques qui remontent à 1982).

Alors que la technologie continue d’évoluer rapidement, la blockchain est essentiellement un réseau qui horodate les documents (et les données et informations) de manière à les rendre impossibles à falsifier. Ainsi, il fournit un ensemble sécurisé et anonyme de rails de transaction qui peuvent augmenter l’efficacité dans un large éventail (et croissant) de domaines, comme le financement du commerce, les envois de fonds, etc.

Bien qu’il existe de nombreux aspirants à la paternité, y compris l’univers des criminels mondiaux et du blanchiment d’argent, à mon avis, le père de la crypto-X est l’échec continu des gouvernements et des banques centrales à protéger la valeur du capital des investisseurs, comme en témoigne le fait que plus de 12 000 milliards de dollars d’obligations gouvernementales mondiales portent aujourd’hui des taux d’intérêt négatifs.

Autrefois (aussi récemment que les années 1980), le capital pouvait être mieux caricaturé comme un homme élégant et âgé dans un costume gris d’une intégrité irréprochable, sirotant du cognac au club. Vous n’avez jamais touché au capital à moins qu’il n’y ait eu, Dieu nous en préserve, une crise. À partir des années 1990, cependant, le capital a commencé à changer – les dotcoms, comme on les appelait, ont commencé à parler fièrement du rythme auquel ils pourraient brûler du capital. Bien qu’un très petit nombre ait trouvé des atouts, mais le changement conceptuel était trop important pour notre homme élégant, qui est tombé de sa chaise et s’est tourné vers des chemises roses, des bretelles et une conduite indescriptible (à la fois dans et hors du bureau).

En 2000, alors qu’une grande partie du capital avait été brûlée, le marché est tombé du lit et la Fed américaine est venue à la rescousse en réduisant fortement les taux d’intérêt, entraînant une baisse du rendement sans risque du capital. Cette baisse de la valeur réelle du capital s’est poursuivie au cours des 20 dernières années, alors que le gouvernement américain reste redevable au secteur financier rapace, qui exige à la fois de l’argent presque gratuit et des renflouements lorsque les choses tournent mal, ce que la Fed et le gouvernement fournissent volontiers. Malgré quelques efforts pour contenir cette bête après la crise de 2008 – la loi Dodd-Frank, depuis émasculée – il est à noter que les grandes banques américaines sont aujourd’hui encore plus exposées aux produits dérivés qu’elles ne l’étaient avant la crise.

Ainsi, à moins qu’il n’y ait un changement radical sur les marchés financiers où, disons, les dépôts bancaires aux États-Unis génèrent un rendement réel positif raisonnable (et les gens pensent que cela est durable), il semblerait que la partie crypto-X va simplement deviennent de plus en plus chauds, car de plus en plus de personnes, y compris elles-mêmes, recherchent des moyens d’allouer une partie de leurs économies à la cryptographie.

Aujourd’hui, le marché est dingue : appréciation énorme, volatilité sauvage et fraudes multiples. Les régulateurs du monde entier, reconnaissant que la crypto-X est là pour rester, en sont saisis et s’emploient à trouver la meilleure façon de gérer/réglementer cela.

La première étape de la réglementation est de déterminer de quoi il s’agit et de voir si certains ensembles de réglementations (et de régulateurs) actuels sont appropriés. Bien que le mot crypto-monnaie soit largement utilisé, il ne s’agit pas d’une monnaie au sens classique puisqu’elle n’est émise par aucune autorité. Ce n’est pas une marchandise puisqu’il n’y a pas de demande naturelle de la part de l’économie réelle ; et ce n’est pas un titre puisqu’il n’y a pas de flux de trésorerie qui lui sont associés.

Ce que c’est, à mon avis, c’est simplement un actif que vous pouvez acheter si vous pensez qu’il y aura plus de gens qui l’achèteront à l’avenir – en d’autres termes, c’est un pari et, en tant que tel, devrait être réglementé par quelque chose comme les commissions des jeux des États-Unis ; à l’exception du fait que (du moins selon ma conviction) la valeur d’un crypto-actif augmente à mesure que le stock d’obligations d’État qui portent des taux d’intérêt négatifs augmente. Il pourrait également prendre de la valeur à mesure que l’inflation augmente, poussant de plus en plus d’investissements à des rendements réels négatifs, ce qui explique pourquoi certaines personnes le considèrent comme analogue à l’or. Cela suggère que la crypto-X est affectée par les macro-fondamentaux mondiaux et, par conséquent, devrait être réglementée comme une quasi-sécurité par la SEC (ou SEBI en Inde).

La RBI, comme d’autres banques centrales mondiales, travaille à la création d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), qui réduirait la dépendance des citoyens à l’égard des espèces. Cela améliorerait considérablement l’inclusion financière en accélérant le processus de numérisation financière en cours, ce qui est très bien. Cela permettrait également à la banque centrale d’économiser de l’argent sur l’impression et la détention d’espèces. Il y aurait évidemment des problèmes de politique monétaire et les régulateurs s’efforcent de les aplanir. À mon avis, cependant, les CBDC ne sont pas vraiment des crypto-actifs en termes de changement de paradigme qu’elles représentent.

Les gens m’ont souvent posé des questions sur la cryptographie et j’ai toujours dit que vous ne devriez jamais investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais maintenant que je commence à en avoir une idée ; J’attends juste que le marché devienne sain d’esprit.

PDG, Mecklai Financial

www.mecklai.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.