Alors, qui va gagner le Super Bowl cette année ?

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Nous en sommes maintenant à 10 semaines de la saison de la NFL et je ne sais pas pour vous, mais je n’ai aucune idée de qui va gagner le Super Bowl cette année.

Rien. Zipper. Zéro.

Habituellement, à l’heure actuelle, nous avons des équipes qui ont fait savoir à tout le monde qu’elles sont une équipe dominante qui est prête à faire de grands pas en avant et en séries éliminatoires.

Mais cette année ? Cela ne semble pas être le cas.

Il y a quelques semaines à peine, les Rams de Los Angeles semblaient être l’équipe à battre dans la NFC. Ils n’ont ajouté Von Miller et Odell Beckham Jr. que ce mois-ci et, après la bagarre 31-10 d’hier soir à San Francisco, ils ont perdu deux matchs de suite et ne ressemblent plus à l’équipe de la NFC, surtout maintenant que Robert Woods est fait pour la saison.

Mais ils ne sont pas seuls ! Non, ils ne le sont pas. Avez-vous vu ce que Tom Brady et les Bucs ont fait dimanche dernier ? Après une semaine de congé, ils sont allés à Washington et semblaient apathiques dans une défaite contre l’équipe de football. Une semaine de congé ! Les champions en titre ont maintenant une fiche de 6-3 et n’ont pas l’air aussi fluides qu’ils l’étaient plus tôt dans la saison.

Et puis il y a les Cardinals, qui ont maintenant une fiche de 8-2 après avoir été éliminés à domicile dimanche par Cam Newton et les Panthers de la Caroline. Les Cardinals ont perdu deux de leurs trois derniers matchs et ont été privés de Kyler Murray et DeAndre Hopkins au cours des deux dernières semaines.

Les équipes à battre dans la NFC en ce moment ressemblent aux Packers (8-2) et aux Cowboys (7-2) mais les deux ont semblé très battables à certains moments cette année et n’ont pas les meilleures performances en séries éliminatoires de ces dernières années.

L’AFC est encore plus à gagner que le NFC.

Les Titans occupent actuellement la première place, mais n’auront probablement pas Derrick Henry pour le reste de la saison. Oh, et Julio Jones est maintenant sorti avec une blessure aux ischio-jambiers, donc les choses sont loin d’être confortables dans le Tennessee.

Les Ravens (6-3) ont l’un des meilleurs QB de la ligue, mais ont subi une vilaine défaite la semaine dernière contre les humbles Dolphins.

Les Bills de Buffalo (6-3) ont éliminé les Jets dimanche dernier, mais ils ont perdu contre les Jaguars lors de la semaine 9 et on ne peut faire confiance à quiconque perd contre les Jaguars.

Vous savez qui pourraient être les deux meilleures équipes de l’AFC en ce moment ? Les Chiefs de Kansas City et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Patrick Mahomes et les Chiefs (6-4) semblaient retrouver leur fanfaronnade à Las Vegas lors de la semaine 10, mais j’ai encore besoin d’en voir plus qu’une bonne nuit contre les Raiders.

Mac Jones et les Patriots (6-4) ont remporté quatre victoires de suite et ont une défense qui est devenue l’une des meilleures de la ligue. Bill Belichick semble redevenir les Patriots, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour le reste de la ligue.

Alors oui, le reste de la saison va être très amusant. Nous n’avons pas vraiment d’équipes dominantes, mais nous avons un tas d’équipes qui pourraient remplir ce rôle.

Attachez-vous !

Coups rapides : 8 meilleurs moments du Manningcast d’hier soir… Les 49ers privés d’un beau cul INT… Le nouveau manteau stylé de Bill Belchick… Et plus encore.

– Peyton et Eli Manning étaient de retour pour MNF hier soir et ce fut un moment amusant, surtout lorsque Phil Mickelson est venu les griller avec de bonnes questions sur le football. Voici les 8 meilleurs moments de l’émission.

– 49ers CB K’Waun Williams a utilisé ses fesses pour intercepter une passe de Matthew Stafford mais il y avait un problème – une pénalité l’a emporté. Mais quand même, ce cul INT était incroyable.

– L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, portait un beau manteau lors de sa conférence de presse lundi et les fans de la NFL ont fait beaucoup de blagues.

– Tom Brady était tellement grincheux après la défaite de dimanche à Washington.

– Charles Curtis a 7 joueurs que vous devriez regarder sur votre fil de renonciation au football Fantasy.