Alors qu’ils interdisent aux personnes de citer les propres données de Pfizer, le juge découvre que Twitter a profité de la pornographie juvénile ⋆ 10z viral

À la fin du mois dernier, Alex Berenson, un éminent sceptique de la réponse du gouvernement à COVID-19, a été banni sans ménagement de Twitter pendant une semaine. Son crime ? Il a cité les propres données d’essais cliniques de Pfizer.

“Bloqué à nouveau, pendant une semaine cette fois”, a déclaré Berenson sur son Substack. “Pour ce tweet, qui est tout à fait exact et ne fait que citer les PROPRES DONNÉES D’ESSAIS CLINIQUES DE PFIZER.”

JAMAIS VU CELA AVANT. TWITTER A RETIRÉ L’ÉTIQUETTE TROMPEUR DE LA POSTE DE LA NUIT DERNIÈRE À PROPOS DES DONNÉES DE LA MORT @PFIZER. Les temps, ils sont en train de changer pic.twitter.com/6bTtzotEIH – Alex Berenson (@AlexBerenson) 30 juillet 2021

Après avoir tiré l’étiquette trompeuse, Berenson a été banni et n’a eu aucun recours.

Malheureusement, Berenson n’est pas le seul dans sa lutte pour appliquer une pensée critique à la folie tyrannique et purement et simplement non scientifique qui se déroule sous nos yeux. Au cours des derniers mois, TFTP a été banni de l’ombre et a observé en temps réel notre portée organique se réduire à presque rien. Les grands censeurs de la technologie snobent activement ceux qui ne font pas la queue pour accepter sans poser de questions tout ce que les médias grand public et le gouvernement nous disent.

On nous dit que cela est fait au nom de « nous garder en sécurité », mais au cas par cas, ce récit est exposé comme un non-sens.

En attendant, les géants des médias sociaux Twitter et Facebook restent imperturbables alors qu’ils maintiennent leurs relations insidieuses avec le gouvernement américain. Tout en interdisant ceux qui remettent en question le statu quo, Twitter est accusé dans un procès d’avoir victimisé des enfants en permettant sciemment à une vidéo d’eux de devenir virale.

Les victimes poursuivent la plate-forme en justice, alléguant qu’elle a profité financièrement en ne supprimant pas la vidéo mettant en vedette les enfants – qui a été retweetée des milliers de fois et a recueilli près de 200 000 vues.

Pour être clair, ce n’était pas une erreur qui ne relevait tout simplement pas de la nature du contenu. Le garçon et sa mère, selon le procès, ont contacté à plusieurs reprises Twitter au sujet du contenu, mais le géant des médias sociaux n’aurait pas suspendu les comptes le distribuant jusqu’à ce qu’un agent fédéral du Department of Homeland Security (DHS) intervienne.

