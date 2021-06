Alors qu’ils ne font pas plus de terres, Christina 4 offre une opportunité

Le vieux mot d’esprit sur l’investissement dans l’immobilier – « achetez des terres, ils n’en fabriquent plus » – pourrait toujours être vrai. Pourtant, ce qu’« ils » font, ce sont de nouvelles façons d’investir dans l’immobilier. Et, plus important encore pour de nombreux investisseurs individuels, ces nouvelles méthodes ont abaissé la barrière à l’entrée. Christina Développement offre une telle opportunité.

Plus précisément, c’est le fonds Christina 4 qui nous intéresse ici. Christina se concentre sur la création de portefeuilles de propriétés multifamiliales dans le quartier très demandé de Westside à Los Angeles, une zone qui voit constamment la demande l’emporter sur l’offre.

Au cours des 40 dernières années et plus, la société basée à Malibu, en Californie, s’est concentrée non pas sur des projets de construction neuve, mais sur des investissements immobiliers pour les clients en tant que sponsor et gestionnaire. L’entreprise co-investit avec ces clients et reçoit une partie des bénéfices qui en résultent. Dans un environnement d’investissement où les actifs virtuels – des crypto-monnaies aux jetons non fongibles – font constamment la une des journaux, la possibilité de posséder quelque chose de tangible est rafraîchissante.

En ce qui concerne « ne plus fabriquer de terres », l’équipe de Christina recherche des opportunités d’achat sur le marché de Los Angeles qui découlent d’un décès, d’un divorce, d’une faillite, de fermetures de fonds et de conflits de propriété, entre autres, permettant à l’entreprise d’acquérir des biens immobiliers de premier remise à la juste valeur marchande.

Christina 4 possède six propriétés

Le fonds Christina 4, qui accepte de nouveaux investisseurs jusqu’à la fin juin, est investi dans six propriétés multifamiliales du Westside et continue de rechercher des actifs supplémentaires pour son portefeuille cible de 250 millions de dollars.

Pour être clair, les investisseurs investissent dans un fonds, pas dans une propriété spécifique. Malgré la pandémie de Covid-19, la demande d’actifs multifamiliaux dans le Westside est restée forte, comme l’a rapporté le Los Angeles Business Journal plus tôt cette année :

« Les formations globales de capital, en particulier les capitaux propres, ont augmenté chaque année au cours de la dernière décennie, la demande est donc très forte d’un point de vue historique », Peter Yorck, directeur général de Jones Lang LaSalle a déclaré l’hebdomadaire commercial.

Il a en outre noté que le Westside s’est mieux comporté que de nombreux autres sous-marchés en raison de sa proximité avec la plage, des commodités et de l’approvisionnement restreint.

La résurgence post-Covid voit un marché locatif stable

Alors que les commerces de détail du Westside de LA ont souffert pendant et à la sortie de la pandémie de Covid-19, les locations d’appartements n’ont pas été aussi durement touchées. Les développeurs convertissent les centres commerciaux et les centres commerciaux en suites médicales, bureaux, écoles et immeubles multifamiliaux.

Les logements locatifs sont en hausse d’une année sur l’autre, mais cela n’a été qu’une augmentation de 2,5%. Le glissement des taux de location qui en a résulté a été de 0,4% minime selon les enquêtes immobilières locales.

Au début de la pandémie, les locataires ont quitté les zones à coût de vie élevé pour saisir les opportunités de travailler à distance. En conséquence, les propriétaires ont dû baisser les prix des loyers afin de combler une augmentation du nombre de logements vacants. La région métropolitaine a récemment montré 2,2 mois d’inventaire de logements par rapport à une moyenne nationale de 1,6 mois, selon les données de Marées de logement.

Avec la réouverture de l’économie générale et le retour des personnes au bureau, les logements vacants devraient bientôt diminuer, augmentant la demande pour les propriétés du portefeuille Christina 4.

Un seuil d’investissement réduit ouvre des opportunités dans Christina 4

Christina 4 a initialement ouvert avec un investissement minimum de 100 000 $. Ce seuil a été fixé parce que les principaux actifs du marché de Westside LA sont généralement plus chers et nécessitent des capitaux propres importants.

Suite à l’adoption en 2012 de la loi sur l’emploi, promulguée par le président Barack Obama, des entreprises comme Christina ont pu obtenir des financements en ligne auprès d’investisseurs et faire de la publicité dans tout le pays. Cela a ouvert le public des investisseurs bien au-delà de ceux qui n’avaient auparavant trouvé des investissements immobiliers comme celui-ci que par le bouche à oreille et les références, car les entreprises ne pouvaient pas commercialiser des offres exemptées.

La loi JOBS de 2012 a permis la commercialisation massive d’offres immobilières privées auprès d’investisseurs qualifiés. La croissance des marchés en ligne a ouvert ces offres aux investisseurs accrédités qui s’intéressent à l’investissement immobilier mais ont un accès limité à l’immobilier privé de qualité, en particulier dans le marché de niche de Christina.

“Nous nous concentrons toujours sur la réduction du coût du capital afin que plus de dollars soient investis directement dans l’immobilier”, a déclaré la représentante de la société Amy Rossetti à InvestorPlace dans un e-mail.

Christina accepte également les fonds IRA autogérés et s’est récemment associée à la plateforme IRA d’investissement alternatif Alto d’accepter des fonds de retraite. Début juin, Christina avait attiré plus de 2 millions de dollars d’investisseurs IRA. dit Rossetti.

L’investissement est disponible via plusieurs plateformes d’investissement en ligne. L’un est Verivest, qui se concentre sur l’espace d’investissement immobilier privé du marché intermédiaire. Un autre est Republic, que les lecteurs d’InvestorPlace connaissent peut-être déjà grâce à des articles précédents sur l’investissement privé.

