Alors qu’Israël martèle sans relâche les terroristes à Gaza, la guerre menace de s’étendre ailleurs ⋆ .

Les habitants de Gaza ont passé la nuit à se recroqueviller dans la peur alors qu’une série de frappes aériennes dramatiques détruisait les bâtiments utilisés par les terroristes du Hamas. Nous n’avons jamais rien vu de tel, et les Israéliens n’ont montré aucun signe qu’ils prévoyaient d’abandonner de si tôt. En fait, le Premier ministre Benjamin Netanyahu dit que Tsahal «continuera à fonctionner aussi longtemps que nécessaire pour rétablir le calme et la sécurité de tous les Israéliens». Cela pourrait prendre un certain temps, car le Hamas ne cesse de tirer encore plus de roquettes sur Israël. Lundi, des roquettes du Hamas ont forcé des citoyens israéliens à pénétrer dans des abris anti-bombes dans les villes d’Ashdod, Ashkelon et Beer Sheva…

Lundi, un nouveau barrage de roquettes en provenance de Gaza a de nouveau déclenché des sirènes et envoyé les Israéliens fuir dans des abris anti-bombes à Ashdod, Ashkelon et Beer Sheva. Au moins un immeuble résidentiel à Ashdod a été touché, selon l’armée israélienne.

Si le Hamas veut vraiment que les combats prennent fin, il devrait arrêter de tirer des roquettes sur les villes israéliennes.

Mais au lieu de cela, ils continuent de faire exactement ce qu’ils savent que les Israéliens les attaqueront. Le Hamas a tiré 200 roquettes supplémentaires sur Israël lundi, et le total général du conflit est maintenant supérieur à 3 300…

L’armée israélienne a déclaré lundi soir que le Hamas et d’autres groupes palestiniens avaient tiré environ 3 350 roquettes depuis Gaza – dont 200 rien que lundi – et que les frappes aériennes et d’artillerie israéliennes avaient tué au moins 130 militants.

Bien sûr, le Hamas insiste sur le fait qu’il ne faisait que répondre aux attaques des FDI plus tôt lundi. Selon USA Today, ces attaques ont détruit les maisons personnelles de neuf commandants du Hamas…

L’armée israélienne a déclenché une nouvelle vague de frappes aériennes lundi sur la bande de Gaza, affirmant avoir détruit les tunnels militants et les maisons de neuf commandants du Hamas. La diplomatie internationale visant à mettre fin à la guerre d’une semaine qui a tué des centaines de personnes semble n’avoir guère progressé.

Et l’armée israélienne a également annoncé que les frappes de lundi avaient détruit 15 kilomètres de tunnels souterrains que le Hamas avait construits …

Les dernières attaques ont détruit le bâtiment de cinq étages abritant le ministère des Affaires religieuses dirigé par le Hamas, un bâtiment qui, selon Israël, abritait le principal centre d’opérations des forces de sécurité intérieure du Hamas. Israël a également tué un haut dirigeant du Jihad islamique à Gaza, un autre groupe militant que l’armée israélienne a blâmé pour certaines des milliers d’attaques à la roquette lancées sur Israël ces derniers jours. Israël a déclaré que ses frappes avaient détruit 15 kilomètres (9 miles) de tunnels utilisés par les militants.

À l’origine, j’avais pensé que les combats s’atténueraient au début de cette semaine alors qu’Israël célébrait Chavouot.

J’avais tort à ce sujet.

Au lieu de cela, les combats ne font que s’intensifier et menacent de se propager dans d’autres arènes.

Par exemple, les médias mondiaux ont été profondément alarmés lorsque six obus ont été tirés du Liban vers Israël …

Vers minuit, six obus ont été tirés du Liban vers le nord d’Israël, mais n’ont pas franchi la frontière, a déclaré l’armée israélienne, ajoutant qu’elle avait tiré de l’artillerie sur «les sources des lancements» au Liban.

Si le Hezbollah se joignait à cette guerre, cela pourrait complètement changer la nature de ce conflit.

Le Hezbollah est bien mieux organisé et bien mieux armé que le Hamas, et il a été rapporté que le Hezbollah a actuellement au moins 150 000 missiles pointés sur Israël.

Nous devons donc surveiller très attentivement les développements au Liban, car si Israël et le Liban commencent à se lancer des missiles, les choses commenceront à devenir «apocalyptiques» très rapidement.

Ailleurs, la Turquie fait beaucoup de bruit sur le conflit entre Israël et le Hamas. En fait, le président de la Turquie vient de déclarer publiquement que «84 millions de Turcs continueront à défendre Jérusalem».

Ce n’est pas le genre de déclaration que vous feriez si vous espérez calmer les choses.

Bien sûr, les responsables iraniens continuent de lancer des propos haineux contre Israël, et ces deux nations sont au bord de la guerre depuis un certain temps.

Finalement, la guerre entre Israël et l’Iran arrive, mais j’espère que ce jour pourra être reporté aussi longtemps que possible.

Parce que quand il arrivera enfin, ce sera un conflit vraiment horrible.

Les combats auxquels nous assistons déjà entre Israël et le Hamas sont certainement assez horribles, et les responsables du monde entier réclament la paix.

