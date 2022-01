Alors qu’Omicron augmente, les hôpitaux en sous-effectif assouplissent les mandats et réembauchent des employés non vacillés

Après que des travailleurs de la santé non vaccinés ont été licenciés pour avoir refusé de se conformer aux mandats de vaccination, certains sont invités à reprendre le travail en raison d’une pénurie de personnel dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19.

Au Canada, par exemple, Alberta Health Services a annoncé le 23 décembre qu’il autorisera les travailleurs de la santé non vaccinés à reprendre leur travail à partir du 10 janvier s’ils se soumettent à des tests fréquents. AHS a cité des demandes accrues attendues sur le système de santé en raison de la propagation de la variante Omicron pour le changement de politique. À la date de l’annonce, 1 400 travailleurs de la santé qui n’étaient pas complètement vaccinés avaient été mis en congé sans solde.

AHS a déclaré que les travailleurs non vaccinés seront responsables du paiement et de la coordination de leurs tests COVID, qu’ils ne doivent pas effectuer plus de 48 heures avant leur quart de travail.

Le Québec a annoncé mardi que certains travailleurs de la santé positifs au COVID et d’autres employés essentiels seront autorisés à continuer de travailler afin d’éviter les pannes de services, a rapporté CBC News. Les travailleurs de la santé qui sont triplement vaccinés seront prioritaires.

Dans l’Oregon, pendant ce temps, « 30 pour cent du personnel infirmier de certains hôpitaux est composé d’infirmières itinérantes », a déclaré Matt Calzia, infirmier autorisé et membre de l’Oregon Nurses Association, à Fox 12 Oregon en octobre. « Dans d’autres, retournez [sic] est haut. La majorité d’une unité peut être composée d’infirmières itinérantes pendant certains quarts de travail.

Le même mois, le système de santé St. Charles à Bend, Oregon, ayant perdu plus de 100 employés à temps plein le mois précédent, a embauché 120 infirmières itinérantes et a reçu l’aide de la Garde nationale de l’État, a rapporté OPB News. Saint-Charles avait alors approuvé un peu plus de la moitié de toutes les demandes d’exemption médicale et religieuse.

Le président Biden a déclaré la semaine dernière à la National Governors Association que 1 000 médecins, infirmières et infirmiers militaires étaient mobilisés pour aider les hôpitaux à recruter du personnel. La FEMA aide également les États qui ont du mal à suivre le rythme.

« La FEMA déploie des centaines d’ambulances et d’équipes EMS pour transporter les patients », a déclaré Biden. « Nous avons déjà déployé des équipes d’intervention d’urgence dans le Colorado, le Michigan, le Minnesota, le Vermont, le New Hampshire et le Nouveau-Mexique. Nous sommes également prêts à fournir davantage de lits d’hôpitaux.

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, a appelé la Garde nationale pour aider les maisons de soins infirmiers après avoir déclaré l’état d’urgence pour la variante omicron, a rapporté Fox News.

L’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo a annoncé il y a quatre mois un mandat de vaccination des travailleurs de la santé, mettant fin à ceux qui ne s’y conformaient pas. Par conséquent, 31 858 agents de santé de l’État ont été licenciés, mis en congé ou contraints de démissionner, selon les données de santé de New York fournies au média. Au 21 décembre, il y avait un total de 37 192 employés inactifs à New York en raison du mandat.

Des États comme le Massachusetts, le New Jersey, l’Ohio et l’Iowa ont également connu des pénuries de personnel alors que les cas d’Omicron augmentent, et certains continuent d’appliquer les mandats de vaccination.

Le Massachusetts et le New Jersey ont tous deux au moins des centaines de licenciements confirmés en raison de mandats de vaccination, a rapporté Fox News.

Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a mobilisé 500 gardes nationaux pour aider les hôpitaux alors que l’État réduisait de moitié certaines procédures et services non essentiels et électifs.

Les hôpitaux de l’Ohio ont suspendu leur mandat de vaccination en décembre pour des raisons juridiques et des pénuries de personnel. Le gouverneur Mike DeWine a activé 1 050 gardes nationaux pour une assistance hospitalière.