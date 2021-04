Alors tu penses que tu peux rap? – Drake offre un prix de 100 000 $ pour la Rap League

Drake met en place un prix en espèces de 100 000 $ pour la troisième saison de l’Ultimate Rap League.

La nouvelle série UPL débute le samedi 24 avril à 15 h HNE sur la caféine. Drake a signé un accord de partenariat pluriannuel avec Caffeine en février 2020. À l’époque, Drake a déclaré qu’il était heureux de contribuer à la future série Ultimate Rap League.

«J’ai toujours aimé l’URL et admiré ce que Smack et son équipe ont pu créer», a déclaré Drake lorsque le partenariat a été annoncé. «Ce n’était tout simplement pas facilement accessible. C’est excitant d’être dans une position où je suis en mesure d’apporter de la caféine à la table et d’aider à fournir à l’URL les outils dont ils ont besoin pour améliorer l’expérience de visionnage et la rendre plus accessible aux fans. “

Qu’est-ce que la caféine?

Caffeine est une nouvelle plateforme de streaming lancée par Ben Keihgran, un ancien alun d’Apple. Il existe depuis janvier 2018 et a levé 146 millions de dollars auprès d’investisseurs en trois cycles de financement. Plus récemment, Caffeine et Twitch se sont associés à des célébrités pour organiser des célébrations d’avant-match pour le Super Bowl 2020.

La caféine est comme un service de vidéo hybride sur les réseaux sociaux, similaire à Twitch. Il se concentre davantage sur les sports en direct, les divertissements et les jeux vidéo et propose un contenu organisé comme ce partenariat avec URL. La caféine est actuellement sans publicité, bien qu’elle soit réservée aux mobiles pour le moment.

La plupart des gens qui diffusent sur Caffeine l’utilisent comme une alternative à Twitch pour les jeux vidéo. Mais il existe également une variété de divertissements, y compris la chaîne personnelle de Drake.

Offset et Eric B & Rakim ont également leurs propres spectacles. La caféine fonctionne également un peu différemment de Twitch – elle ne crée pas de clips d’archive de flux en direct. Les vidéos sont vraiment diffusées en direct et si vous les manquez, elles disparaissent pour toujours.

L’Ultimate Rap League verra 16 MCs mettre leurs rimes à l’épreuve dans des batailles de rap. Un seul artiste peut repartir avec la couronne en tant que rappeur ultime, ainsi que le grand prix de 100 000 $ de Drake. C’est un tournoi à élimination simple qui se déroule sur trois semaines – gratuit à regarder sur Caffeine.

Caffeine a un programme partenaire pour les streamers. Contrairement à Twitch, vous n’avez pas non plus besoin d’être partenaire pour être payé. Les téléspectateurs peuvent dépenser de l’argent en or pour acheter des articles à envoyer aux diffuseurs dans le chat. Ces articles gagnent un crédit qui peut être échangé contre de l’argent réel par le diffuseur – similaire aux bits Twitch.

Jusqu’à présent, Caffeine n’a pas intégré de moyen pour les téléspectateurs de s’abonner aux diffuseurs. Cela le place derrière Twitch et Facebook en termes d’amateurs utilisant la plate-forme pour générer des revenus.