Alors vous pensez que vous pouvez danser Serge Onik est mort à 33 ans

Le monde du divertissement a perdu une étoile.

Serge onik, un danseur et chorégraphe surtout connu pour avoir participé à la saison 11 de So You Think You Can Dance, est décédé. Il n’avait que 33 ans.

Un représentant de l’interprète a confirmé son décès à E! Nouvelles du mardi 24 août.

“C’était un danseur incroyable avec un cœur immense et il a touché la vie de tous ceux qui l’ont rencontré”, Jim keith, président de The Movement Talent Agency, a partagé dans un communiqué. “Il nous manquera vraiment. C’est un jour triste pour nous à l’agence et pour la communauté de la danse dans son ensemble. Nos pensées et nos prières vont à ses amis et à sa famille en ce moment.”

De plus, l’animateur de télévision Kristyn Burtt a exprimé son chagrin à propos de la mort de Serge sur les réseaux sociaux.

“Mon cœur est brisé. En plus d’être un talent incroyable, tu étais un grand ami”, a-t-elle écrit en légende de sa publication Instagram. “Tu vas tellement nous manquer, @sergeonik.”