Aloy d’Horizon Forbidden West est ridiculement détaillé sur PS5

Horizon Zero Dawn, le jeu en monde ouvert de 2017 sur l’écoute des tuyaux lisses et soyeux de Lance Reddick, était un spectateur, repoussant les limites de la beauté d’un jeu sur la PlayStation 4, malgré sa sortie à mi-chemin du cycle de vie de la console. Il ne faut pas s’étonner que la suite, Horizon Forbidden West de l’année prochaine, repousse également les limites esthétiques.

Cette semaine, sur le blog PlayStation, le développeur Guerrilla Games a montré de nouveaux détails sur la bonne foi visuelle d’Horizon Forbidden West. Plus précisément, le personnage principal Aloy arborera un réalisme de niveau supérieur.

Voici 14 minutes d'Horizon Forbidden West sur PS5

Grâce au All-Holy Power de la PS5®, le nouveau modèle de personnage amélioré d’Aloy inclura des choses comme du duvet de pêche, des cheveux ébouriffés et des taches de rousseur effrayantes, tandis que ses vêtements s’étireront de manière réaliste au niveau des coutures. Guerrilla a également augmenté le nombre d’articulations squelettiques dans son modèle de personnage, pour offrir une plus large gamme de mouvements destinés à reproduire les mouvements que font les humains.

En bref, Horizon Forbidden West se déroulera au-delà de l’Uncanny Valley.

Mais ces articles du blog PS existent au service des ventes et du marketing, alors bien sûr, vous lirez quelques lignes qui vous feront hmmmmm. Obtenez une charge de celui-ci: “Ce n’est pas parce que l’équipe a repoussé les limites de la version PlayStation 5 d’Horizon Forbidden West que la version PlayStation 4 sera compromise, note Bastien”, ce qui ressemble bien à deux déclarations qui sont en contradiction les uns avec les autres.

Comme nous l’avons vu avec d’autres versions cross-gen, comme Spider-Man de Marvel: Miles Morales, la version PS4 a (bien sûr) notamment fonctionné à un niveau de référence inférieur, avec des graphismes réduits et des temps de chargement plus longs. (La version PS5 de ce jeu est également plus petite d’une douzaine de concerts.) Cela ne devrait pas être un choc, car la PS4 est évidemment une technologie nettement moins puissante que la PS5. Lorsqu’un jeu n’est pas lié à la PS4 et sort uniquement pour la PS5, nous avons vu les résultats, des tentacules et des effets de particules de Returnal à l’impressionnante… originalité de Ratchet & Clank: Rift Apart. Je ne dis pas que la version PS4 d’Horizon Forbidden West ne sera pas magnifique. Je ne retiens tout simplement pas mon souffle par manque de «compromis» (à moins que je n’obtienne l’un de ces trucs futuristes de respirateur sous-marin fantaisiste montré dans les bandes-annonces du jeu et le matériel promotionnel).

Horizon Forbidden West sort le 18 février 2022 pour PS4 et PS5, confirmant des informations antérieures selon lesquelles la prochaine grande sortie de Sony ne sortirait pas en 2021.