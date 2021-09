Aloy d’Horizon Zero Dawn brille dans le nouveau crossover Genshin Impact

Illustration : miHoYo

Aloy mérite de faire partie de la collaboration Genshin Impact et du monde dans lequel elle existe. Je ne dis pas cela simplement parce qu’elle est un grand personnage. J’aime la voir prospérer à Teyvat, qui est plus gentille avec elle que sa propre Terre ne l’a jamais été.

L’héroïne d’Horizon Zero Dawn est sortie pour le jeu gacha le 1er septembre, avec la mise à jour majeure 2.1 de Genshin Impact. Au niveau d’aventure 20, les joueurs qui se connectent sur une console PlayStation peuvent l’obtenir en se rendant dans leurs messages en jeu. Ceux qui jouent sur un PC ou sur un appareil mobile devront attendre la mise à jour 2.2.

Genshin Impact et Horizon Zero Dawn se déroulent dans des mondes façonnés par les dieux, et tous deux mettent fortement l’accent sur l’exploration d’un monde non naturel. Cependant, le monde d’Horizon Zero Dawn est un endroit impitoyablement dur qui ne regarde pas avec bienveillance les étrangers comme Aloy. En revanche, Teyvat, le monde de Genshin Impact, accepte principalement les autres, et les soldats de chaque nation sont chargés de défendre ceux qui sont trop faibles pour se protéger. Aloy a besoin de force physique et mentale pour survivre dans son propre monde. Genshin Impact la libère de ce fardeau.

En dépit d’être un personnage promotionnel, Aloy joue assez solidement pour une unité que je viens de commencer à construire. Cela fait quelques années que je n’ai pas joué à Horizon Zero Dawn, mais je pouvais ressentir les parallèles lorsque j’utilisais ses attaques à distance. Malheureusement, sa propre tradition l’enferme également dans la classe d’arc. Cela est parfaitement logique pour son expérience de chasseuse, mais je remplace généralement mes archers après avoir utilisé leur attaque en rafale élémentaire. La classe n’est pas non plus connue pour être populaire parmi la plupart des joueurs de Genshin.

C’est dommage car Aloy est un personnage gratuit cinq étoiles. Les cinq étoiles sont considérées comme les personnages les plus puissants du jeu, et leur extrême rareté reflète leurs prouesses au combat. Mais il faut énormément de ressources pour maximiser les personnages nouvellement acquis, je ne peux donc pas expérimenter tout son potentiel tout de suite. Je n’hésite pas à éteindre Aloy chaque fois qu’un ennemi s’approche.

À moins qu’un joueur n’ait amassé les ressources nécessaires pour investir immédiatement en elle, la plupart des joueurs auront du mal à utiliser Aloy au combat. C’est parce que les niveaux ennemis dans Genshin Impact sont liés au niveau mondial, qui augmente avec l’expérience du joueur. Je suis donc resté avec mon Aloy de niveau 40 et j’ai essayé de la protéger contre les ennemis de niveau 78.

Heureusement, Aloy est toujours utile. Elle a des capacités cryo, alors je l’ai utilisée pour mettre en place des réactions telles que la fonte, le gel et la supraconductivité. Et comme son utilisation au combat est encore décevante pour le moment, je l’ai amenée dans la zone de départ de Mondstadt. C’est là qu’elle a vraiment brillé. J’aime vraiment chasser dans ce jeu, et sa capacité passive m’a permis de me faufiler jusqu’à des animaux sans méfiance avec n’importe qui dans le groupe. Alors que le personnage d’Anemo Sayu partage une capacité similaire pour les insectes, le passif d’Aloy est destiné aux animaux qui abandonnent spécifiquement de la nourriture, ce qui lui donne un avantage unique.

Malgré sa bonne intégration en tant que personnage croisé, Aloy est toujours décrite comme une étrangère. Elle n’a actuellement aucune amélioration de constellation, un trait que seul le protagoniste de Genshin possède. Contrairement à tous les autres personnages recrutables, elle n’a pas non plus d’ensemble de meubles privilégié.

Encore plus curieusement, Aloy n’a pas de Cryo Vision bien qu’il soit un utilisateur d’arc de glace. Chaque personnage recrutable dans Genshin Impact a une vision pour indiquer qu’il a été choisi par les dieux. Bien que le protagoniste soit également un étranger qui n’a pas de vision, il compte toujours sur les bénédictions des archontes. Aloy se débrouille très bien avec son arc Predator et les grenades à glace qu’elle utilise dans ses attaques élémentaires.

Les fans d’Horizon Zero Dawn n’ont pas à s’inquiéter de la tradition d’Aloy. Pour autant que je sache, ses lignes de voix et ses références sont assez fidèles à son propre jeu. Ce qui m’a fait réfléchir, ce sont certains de ses dialogues dans le quartier résidentiel de Serenitea. Elle a exprimé sa préférence pour son ancien monde tout en admettant que c’était un endroit beaucoup plus dangereux à vivre. Mais je me souviens à quel point Horizon Zero Dawn était rude en début de partie. Sans toutes ses améliorations, j’ai passé la plupart de mon temps à me faufiler autour de machines dangereuses. Aloy n’a pas à se cacher autant dans un jeu de société où ses coéquipiers pourraient lui jeter un bouclier ou la soigner si elle se blessait.

Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que son jeune moi n’aurait pas survécu dans son propre monde sans Rost. Mondstadt, en revanche, est un endroit où les enfants peuvent partir à l’aventure sans surveillance, et les gens passent plus de temps libre à se divertir qu’à survivre.

Même si Aloy a eu du mal à s’adapter à Teyvat, il était évident qu’elle aimait rester ici. Elle a dit à quel point les habitants de Teyvat sont plus gentils que la Nora qui l’a élevée. Elle avait l’air joyeuse quand je l’utilisais pour planer dans le vent. Elle pourrait être une fille normale plutôt que la sauveuse de l’humanité. Et être quelqu’un qui pouvait rire si librement ne la disqualifie pas d’être un héros.

Tant que son propre monde n’était pas en feu, Teyvat est exactement là où Aloy doit être.