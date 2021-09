Alpha Finance présente son deuxième projet d’incubation de rampe de lancement : pSTAKE » CryptoNinjas

Alpha Finance Lab, un écosystème et une plate-forme DeFi, a annoncé aujourd’hui le deuxième projet Alpha Launchpad, pSTAKE, un protocole DeFi « Liquid Staking » qui libère la liquidité des actifs jalonnés.

Qu’est-ce que pSTAKE ?

Conçu comme une solution de jalonnement liquide, pSTAKE.finance libère le véritable potentiel des actifs PoS jalonnés (par exemple ATOM). Les détenteurs de jetons PoS peuvent déposer leurs jetons sur la plate-forme pSTAKE pour créer des jetons non jalonnés ERC-20 arrimés à 1:1 représentés par des pTOKEN (par exemple pATOM). Les pTOKEN peuvent être convertis en représentants jalonnés ERC-20 enveloppés 1:1 appelés stkTOKEN en jalonnant les jetons PoS déposés sous-jacents. Les stkTOKEN peuvent être considérés comme des jetons générateurs de rendement. Étant donné que les stkTOKEN représentent des jetons jalonnés, ils accumulent des récompenses de jalonnement sous la forme de pTOKEN (cela reflète le fonctionnement de la plupart des chaînes de points de vente où les récompenses ne sont pas automatiquement composées, mais gagnées sous forme de jetons liquides qui peuvent être réclamés par un utilisateur à tout moment à l’heure). De plus, pSTAKE permet à ses utilisateurs d’utiliser des stkTOKEN dans divers protocoles DeFi pour gagner un rendement en plus de leurs récompenses de mise. Jalonnez vos actifs en toute sécurité sur pStake pour gagner des récompenses de jalonnement et recevoir des jalons indexés 1:1

des jetons représentatifs pouvant être utilisés dans DeFi pour générer un rendement supplémentaire.

La rampe de lancement Alpha

Les projets incubés sélectionnés qui passent un processus de sélection approfondi se mettent au travail avec l’équipe principale d’Alpha pour lancer et développer avec succès leurs projets DeFi. L’Alpha Launchpad fournit un soutien pratique, un mentorat et des conseils dans tous les domaines d’activité d’un projet.

Pour les équipes intéressées à postuler pour Alpha Launchpad, consultez le processus de candidature ici.

Lien source

Vues de la publication : 3