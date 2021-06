Alpha Impact fournit des stratégies commerciales professionnelles pour tout le monde

Comparer

Après plus d’une décennie de hauts et de bas, il semble enfin que la crypto-monnaie soit là pour rester. La valeur d’un bitcoin a atteint des niveaux records et une multitude de crypto-monnaies alternatives ont vu le jour dans son sillage, la valeur marchande totale des crypto-monnaies atteignant plus de deux mille milliards de dollars aujourd’hui.

Alors que les crypto-monnaies deviennent de plus en plus courantes, acceptées pour les transactions par Paypal et Visa, savoir comment échanger des crypto-monnaies sera un atout important pour sécuriser les futurs financiers. Cependant, apprendre les tenants et les aboutissants du monde de la cryptographie peut être un cauchemar de faux pas et d’erreurs alors que les nouveaux traders naviguent dans une toute nouvelle ère de la finance. Heureusement, c’est là qu’Alpha Impact peut aider les opérateurs à économiser du temps et de l’argent sur la voie du succès.

Obtenez un aperçu du trading de crypto-monnaie en suivant des experts vérifiés

C’est une bonne idée d’apprendre de quelqu’un qui en sait déjà beaucoup sur les crypto-monnaies. Cependant, trouver quelqu’un avec qui partager votre temps et vous apprendre quoi faire peut être accablant. Alpha Impact, une plateforme de trading social crypto, aide à connecter les débutants avec des traders crypto performants, afin que vous puissiez apprendre de leurs décisions et suivre leurs traces. La plate-forme vous permet de copier les mouvements de professionnels de la cryptographie expérimentés et performants en temps réel, afin que vous puissiez apprendre de l’expérience. Suivez un expert en temps réel, exécutez les mêmes transactions qu’un expert en temps réel et effectuez de vraies transactions pour obtenir des rendements réels du marché.

Pourquoi les traders à succès seraient-ils si disposés à partager leurs stratégies ? La réponse est assez simple : lorsque certaines plateformes sont utilisées, les commerçants sont récompensés pour le faire. Au cours de la dernière année, un secteur financier entièrement nouveau, connu sous le nom de DeFi, ou finance décentralisée, a pris de l’importance au-delà de la portée des développeurs et des passionnés de crypto-monnaie pour devenir une industrie en plein essor de 100 milliards de dollars.

Certains des jetons et des stratégies les plus précieux pour créer de la richesse aujourd’hui sont associés à DeFi, ce qui signifie qu’il y a plus à apprendre que le simple achat de bitcoins. Heureusement, des plateformes comme Alpha Impact ont été développées pour aider le reste du monde à rattraper son retard.

Alpha Impact simplifie la courbe d’apprentissage vers le succès

Les opportunités financières offertes par les crypto-monnaies, DeFi et la technologie blockchain augmentent chaque jour, et Alpha Impact fournit les outils pour vous aider à vous impliquer. Après s’être inscrits, les utilisateurs peuvent dépenser aussi peu que 25 $ pour suivre les professionnels de la cryptographie et chacun de leurs mouvements à travers les différents marchés de la cryptographie qui existent aujourd’hui.

Alpha Impact a contrôlé chacun de ces marchands, les certifiant comme de véritables experts. De plus, la plate-forme suit les transactions et les affiche de manière transparente à tous les utilisateurs en fonction de leur rang. Cela permet de vérifier le succès tout en aidant les utilisateurs à choisir entre des stratégies telles que le trading à haut risque, à haute récompense et à faible risque et à récompense stable. Cela signifie que vous pouvez trouver la stratégie qui convient le mieux à votre zone de confort. Même si vous savez déjà une chose ou deux sur le trading, vous pouvez bénéficier de voir les options, les contrats à terme et le trading à effet de levier en action avant de les essayer par vous-même.

Un moyen sûr d’apprendre à trader

En ce qui concerne la sécurité, Alpha Impact n’a pas de garde, donc personne, pas même la plateforme elle-même, n’a accès à vos fonds. Votre argent reste à tout moment sur votre compte de change ou sous votre propre garde, même pendant la copie. Vous pouvez choisir d’accorder à Alpha Impact les droits d’effectuer des opérations en votre nom, mais cela permet uniquement à une API, ou interface de programmation d’application, de copier les mouvements de votre expert du marché que vous avez choisi de suivre.

Vous savez que vous pouvez faire confiance à chacun des traders d’Alpha Impact, car la plateforme utilise des protocoles de gestion des risques institutionnels pour suivre les mouvements de chaque trader. Cela permet de s’assurer qu’Alpha Impact peut valider que chaque transaction est effectuée de bonne foi. De plus, lorsque vous laissez vos actifs suivre les mains d’experts, vous pouvez quitter n’importe quelle position à tout moment de la journée, ce qui est plus que ce que vous pouvez dire lorsqu’il s’agit d’un courtier d’entreprise à l’ancienne en finance traditionnelle.

Une plateforme de matchmaking experte développée par des experts

Alpha Impact a été développé avec le financement de certains des plus grands noms de la cryptographie et de la DeFi : Antler, LuneX Ventures, Genesis Block, SMO Capital et Solidity Ventures. Fondé par Austin Chaird (15 ans d’expérience en technologie bancaire) et Hayden Hughes (500 millions de dollars levés dans 19 projets), Alpha Impact a pour mission de « démocratiser l’investissement dans les crypto-monnaies en supprimant les barrières entre les principaux opérateurs et ceux qui cherchent à devenir les meilleurs traders. et permettant aux investisseurs de tous types le même pouvoir de négociation, qu’ils détiennent 1 USDT ou 1 BTC. » Le jeton Alpha Impact sera bientôt répertorié et plus de détails seront fournis.