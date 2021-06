ALPHA reste sous pression et le risque de nouvelles chutes n’est probablement pas écarté.

Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur ce vendredi, le prix du Bitcoin est tombé sous les 36 000 dollars et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore écarté. ALPHA est également sous pression ; En moins de quelques heures, le prix de cette crypto-monnaie est passé de 0,92 à 0,78 dollar, et le prix actuel tourne autour de 0,82 dollar.

Analyse fondamentale : ALPHA est corrélé au prix du Bitcoin

Alpha Finance est un protocole décentralisé qui prend en charge divers produits et a sa devise native sous le symbole ALPHA. Les utilisateurs peuvent acheter des jetons ALPHA auprès d’un échange comme Uniswap et Binance, mais ils peuvent déposer des actifs sur le site Web d’Alpha Finance et gagner des jetons ALPHA en échange de jeux de hasard.

La popularité de ce projet augmente à travers le monde, alors que de plus en plus d’échanges proposent cette crypto-monnaie. Malgré cela, ALPHA a chuté depuis les récents sommets supérieurs à 2,5 $ enregistrés au cours de la deuxième semaine de mai, et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé.

Il y a récemment eu beaucoup de nouvelles négatives pour le marché de la cryptographie, et l’inquiétude des commerçants est qu’il faudra peut-être beaucoup de temps pour que les prix se redressent, car le cycle haussier pourrait être terminé. Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a fait part de ses inquiétudes concernant les crypto-monnaies cette semaine, mais a confirmé qu’il n’y avait aucune restriction sur les transactions de crypto-monnaie.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la Reserve Bank of India pourrait lancer une monnaie numérique de banque centrale ; Pourtant, les détails n’ont pas encore été révélés. Avant cela, le gouvernement chinois a publié une déclaration s’engageant à introduire des réglementations cryptographiques plus strictes, tandis que le vice-premier ministre chinois a déclaré qu’il freinerait l’activité minière dans le pays.

Ce vendredi, Elon Musk a tweeté et partagé un emoji au cœur brisé dans un article sur Bitcoin, provoquant la panique sur le marché.

“Musk a été un promoteur majeur des crypto-monnaies, mais est devenu critique envers Bitcoin depuis la suspension des plans de Tesla pour l’accepter comme paiement de voiture, en raison de préoccupations concernant sa consommation d’énergie”, a déclaré ..

Le marché des crypto-monnaies est toujours en train de rebondir après une crise le mois dernier et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans ALPHA. Le prix de l’ALPHA est corrélé au prix du Bitcoin, et les investisseurs dans cette crypto-monnaie devraient également avoir Bitcoin sur leur « liste de surveillance ».

Analyse technique : le risque de nouvelles chutes n’est probablement pas terminé

Source des données : tradingview.com

ALPHA se négocie actuellement autour du niveau de 0,82 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 0,70 $. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 0,60 $ voire 0,50 $ ; Pourtant, si le prix dépasse 1 $, nous avons la route ouverte à 1,20 $.

résumé

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce vendredi et le prix de l’ALPHA est également sous pression. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, et si le prix tombe en dessous du support de 0,70 $, nous avons la voie ouverte vers 0,60 $ voire 0,50 $.

