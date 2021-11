Alphabet montre comment son activité publicitaire monétise les opérations cloud

Le plus chaud des « tsars des nuages ​​» dominant l’économie mondiale en 2021 a été Alphabet (NASDAQ :GOOGL). L’action GOOGL a été l’investissement de l’année. C’est un appel que j’ai eu terriblement mal.

Source : Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Je ne possède pas Alphabet. Je me suis inquiété des régulateurs. Je l’ai accusé d’être dirigé à la manière de Wall Street, plutôt que comme une entreprise de la Silicon Valley.

Malgré mes protestations, l’action Alphabet est en hausse de 68% cette année. Ce qui n’était pas une action d’un billion de dollars en 2020 affiche une capitalisation boursière de 2 billions de dollars à la fin de 2021.

Le gain bat même puissant Microsoft (NASDAQ :MSFT), en hausse de 53 %. Amazon (NASDAQ :AMZN), est en hausse de 25 % et Pomme (NASDAQ :AAPL) est en hausse de 21%, mais ils sont restés dans la poussière. Qu’est-ce qu’il y a maintenant Méta-plateformes (NASDAQ :FB) n’a augmenté que de 10 %.

Mais vous n’achetez pas hier. Vous achetez demain. Les analystes suivis par TipRanks voient Alphabet ne gérer qu’un gain de 14% semblable à celui de Facebook l’année prochaine. Pourquoi?

GOOGL Stock est désormais le roi de tous les noms de médias

Ce qui a alimenté le stock de GOOGL en 2021, c’était la publicité. Combiné, Google recherche et Youtube les publicités ont représenté 80 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, et la totalité de son résultat net. (D’autres opérations, y compris son service Google Cloud, ont perdu de l’argent.)

La recherche et YouTube fonctionnent de manière symbiotique. Les publicités télévisées, sur le site YouTube et le service de remplacement de câble YouTube TV, transmettent des messages de marque. Les annonces de recherche, en particulier les résultats promus, fournissent une réponse directe. Ces annonces peuvent être ciblées avec précision, pratiquement à l’individu.

La puissance de ce coup de poing a détruit tous les autres supports publicitaires. Le journalisme au 20e siècle signifiait agréger un lieu, une industrie ou un mode de vie, puis obtenir un prix plus élevé pour le public. Avec Alphabet, vous bénéficiez d’un ciblage précis pour un tarif de base. La télévision est désormais menacée car YouTube a beaucoup d’inventaire et la recherche peut clôturer la vente.

Cloud crée une sauce secrète

La publicité est la façon dont Google monétise son cloud, mais le cloud reste sa sauce secrète.

Alphabet investit 20 milliards de dollars par an dans ses centres de données cloud. La trésorerie provient des flux de trésorerie d’exploitation, 25,5 milliards de dollars au troisième trimestre seulement.

C’est le cloud qui rend possible la domination publicitaire et médiatique d’Alphabet. Le système d’exploitation Android, qui utilise le cloud directement sur les appareils, signifie qu’il n’est pas affecté par les récents changements de confidentialité d’Apple.

Pour les analystes qui s’inquiètent de la pérennité du modèle, Google pointe vers une augmentation des revenus de Google Cloud. Cependant, Google Cloud continue de perdre de l’argent, 645 millions de dollars au dernier trimestre. Il ne gagne pas non plus de parts de marché. La part de marché de Google Cloud reste à un chiffre aux États-Unis. Amazon détient un tiers du marché grâce à une avance de sept ans.

La publicité permet à Google de couvrir l’échec relatif de Google Cloud. Recherche de synergie estime que la part mondiale de Google sur le marché des infrastructures cloud est de 10 %. C’est avec des revenus sur 12 mois pour l’ensemble du marché à 164 milliards de dollars, en croissance de près de 27% par an.

La croissance des services cloud donne aux analystes l’assurance que Google peut résister à la pression réglementaire sur ses opérations publicitaires. Ceci est soutenu par la décision de Google de facturer davantage de services, même un stockage en nuage qui ne lui coûte pratiquement rien. Des frais mensuels nominaux, une connexion client, protègent également contre les régulateurs.

La ligne de fond

Google a avalé le journalisme et tous ses modèles de contenu payant au cours de la première décennie du siècle. Il avale maintenant la télévision traditionnelle.

Il fait tout cela en ne payant presque rien, à l’exception des dépenses d’investissement dans le cloud. Alors qu’Amazon, Apple et le reste de l’industrie des médias augmentent leurs budgets de contenu, Google ne dépense pratiquement rien. Au lieu de cela, il apporte 29% de ses revenus à la ligne de revenu net et augmente de 47% par an, à grande échelle.

Google n’offre toujours pas de dividende. Il ne prend en charge l’action qu’avec un programme de rachat agressif.

Les plus-values ​​sont ce qui compte et, tant que les rachats se poursuivent, les plus-values ​​semblent assurées.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur AMZN, AAPL et MSFT. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Juste à temps pour les vacances, il a une collection d’histoires COVID-19 sur la boutique Amazon Kindle. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.