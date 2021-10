Alphabet rapporte 65 milliards de dollars de revenus au milieu des batailles juridiques en cours de Google

Alphabet, la société mère de Google, a annoncé mardi ses résultats financiers du troisième trimestre 2021, faisant état d’un chiffre d’affaires de plus de 65 milliards de dollars.

Cela représente une croissance de 41% par rapport au même trimestre de l’année dernière, qui avait engrangé un peu plus de 46 milliards de dollars. Comme d’habitude, ces chiffres ont été générés par les publicités, principalement avec la recherche Google, tandis que YouTube a contribué à plus de 7 milliards de dollars.

Par rapport au trimestre dernier, la croissance a été assez stagnante, la plupart des divisions de Google n’augmentant que légèrement leur chiffre d’affaires. On pensait que les changements de confidentialité d’iOS 14 avaient un impact important sur les revenus de Googe pour les services, bien qu’apparemment, cela n’ait eu qu’un « impact modeste » sur les revenus de YouTube. Pourtant, il est impressionnant que Google continue d’augmenter ses revenus, qui vient d’enregistrer son cinquième trimestre record d’affilée, malgré ses problèmes juridiques en cours.

Notamment, Google Cloud continue de perdre de l’argent, bien qu’il ait généré plus de revenus que l’année dernière. Cependant, Google continue d’avoir confiance dans la tendance de l’entreprise, grâce à la croissance de ses partenaires.

Google fait face à une multitude de poursuites antitrust pour ses pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne son emprise sur la distribution d’applications sur les meilleurs téléphones Android, ainsi que sa domination dans l’espace publicitaire numérique.

La société a récemment annoncé des modifications des frais du Play Store qui entraîneront une baisse des frais de service pour de nombreux développeurs, bien que la société ne sache pas comment cela affecterait ses revenus à l’avenir.

Bien sûr, le PDG Sundar Pichai a pris un moment pour appeler son dernier Google Pixel 6, pour lequel la société continue d’intensifier le marketing. Google regroupe les ventes de Pixel et de matériel sous « autre » dans ses rapports, il est donc difficile de dire où en sont les ventes. Néanmoins, il sera intéressant de voir comment les revenus augmentent au cours du quatrième trimestre, en particulier compte tenu de l’accueil positif réservé aux appareils.

