Alphabet veut votre aide pour puiser de l’eau potable dans l’air

S’il y a une chose à retenir de l’excellent redémarrage de Denis Villeneuve sur Dune, c’est à quel point l’eau est importante lorsque vous n’en avez pas en abondance. La plupart d’entre nous tiennent cette précieuse ressource pour acquise. Mais des centaines de millions de personnes luttent chaque jour pour s’approvisionner en eau potable. La société mère de Google, Alphabet, pourrait aider à résoudre ce problème avec un projet moonshot qui a beaucoup progressé ces dernières années. La division X de l’entreprise a mis au point un appareil capable de transformer l’air en eau propre à un prix modique de seulement 10 cents le litre.

Cependant, c’est dix fois plus cher que les objectifs d’Alphabet pour le projet de collecteur d’eau atmosphérique. En conséquence, l’entreprise est en open source pour l’ensemble du projet, permettant à quiconque de travailler sur le projet et de l’améliorer.

Comment fonctionne le récupérateur d’eau atmosphérique

Les chercheurs d’Alphabet ont publié un article dans Nature (via Fast Company) qui explique comment un tel appareil pourrait aider les habitants des régions aux prises avec de l’eau potable.

Jusqu’à une personne sur trois boit encore de l’eau insalubre. L’équipe X a produit des cartes basées sur des ensembles de données de l’OMS et de l’UNICEF indiquant où vivent ces personnes. En plus de cela, l’équipe a comparé ces emplacements avec les conditions climatiques idéales qui favoriseraient leur collecteur d’eau atmosphérique.

L’appareil ne peut pas fonctionner partout avec une efficacité similaire. Si l’air est trop sec, il peut être plus difficile d’en extraire l’eau. Mais les chercheurs d’Alphabet X ont découvert que l’invention fonctionnerait bien dans des régions totalisant 1 milliard de personnes qui n’ont pas d’eau potable.

Le collecteur d’eau atmosphérique est conçu pour fonctionner de manière à ne pas consommer plus de ressources. Il se compose de quelques cellules photovoltaïques qui alimentent les ventilateurs internes. L’appareil utilise la chaleur solaire pour les échanges d’air qui génèrent finalement de l’eau. Le ventilateur aspire l’air extérieur et un dessiccateur en absorbe l’humidité. Un deuxième ventilateur fait recirculer l’air que le capteur solaire chauffe et rencontre l’air plus frais de l’intérieur de la machine. À son tour, cela génère de l’eau.

Conception de prototype de collecteur d’eau atmosphérique Alphabet X. Source de l’image : Alphabet X via Fast Company

Pourquoi Alphabet passe à l’open source avec le projet d’eau

L’équipe s’est d’abord concentrée sur la production d’eau propre et polyvalente jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle ne devrait se concentrer que sur l’eau potable. Le projet a démarré en 2017 avec cet objectif en tête.

« Un dixième de 1% de l’eau potable dans le monde va dans notre bouche », a déclaré le directeur de X Astro Teller d’Alphabet. « Les 99,9% restants sont destinés à des choses comme se laver et faire la vaisselle et à l’agriculture et des choses comme ça. Et tout cela n’a pas besoin d’être aussi clair… Une fois que nous avons eu ce changement de perspective, toutes les solutions soudaines qui n’avaient pas semblé plausibles sont soudainement apparues plausibles.

Le prototype actuel peut produire 150 millilitres d’eau propre par heure et par mètre carré. Le dernier appareil pourrait produire cinq litres d’eau par jour. Une personne a besoin d’au moins deux litres d’eau par jour.

Le critère de l’équipe X pour la « technologie radicale » est que le collecteur d’eau atmosphérique produise un litre d’eau pour un cent le litre. Mais ils ne sont pas descendus en dessous de 10 cents. C’est pourquoi Alphabet ouvre son projet d’eau potable à des chercheurs extérieurs. Les données sont disponibles sur Github et Figshare pour que d’autres étudient et développent potentiellement des innovations qui amélioreraient la moissonneuse.