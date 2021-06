Alphabit Digital Currency Fund déploie un investissement initial dans le protocole Stratis et lance une couverture

Communiqué de presse Bitcoin: Les solutions innovantes de blockchain de Stratis ont attiré l’attention du fonds d’investissement dans les actifs numériques, Alphabit, qui a injecté un investissement initial tout en s’engageant dans un investissement supplémentaire à 8 chiffres au cours des 24 prochains mois pour la croissance et le développement de l’écosystème BaaS.

1er février 2020, Londres, Royaume-Uni: Le fournisseur de services Blockchain as a Solution (BaaS) Stratis facilite l’adoption décentralisée pour toute entreprise avec ses produits innovants conçus pour s’adapter parfaitement aux opérations existantes, en permettant aux entreprises d’accéder à la blockchain Stratis via le langage de programmation C# largement utilisé. La plate-forme permet une exécution transparente de contrats intelligents, de multiples chaînes latérales et abrite une plate-forme ICO à grande échelle.

Alphabit, un fonds d’un milliard d’USD d’actifs sous gestion et l’un des premiers fonds d’investissement en actifs numériques réglementés au monde axé sur la fourniture de solutions clé en main et l’assistance aux projets avec des partenariats de bout en bout, entre dans cette entreprise pour étendre rapidement le développement de Stratis et aider à déployer la coupe des produits de pointe qui permettent aux organisations grand public d’utiliser la blockchain dans leurs opérations quotidiennes. L’engagement important d’Alphabit témoigne de l’approche révolutionnaire des offres de Stratis.

PDG d’Alphabit Liam Robertson a commenté le partenariat :

« Le protocole Stratis, après analyse, s’intègre parfaitement dans notre thèse d’investissement et nous pensons que le potentiel de croissance de Stratis est exponentiel. Nous sommes ravis d’accueillir Stratis dans notre portefeuille et sommes impatients de les soutenir au cours des mois et des années à venir. »

Chris, PDG de Stratis Tres a dit ce qui suit :

« Nous sommes ravis de nous associer à Alphabit, l’un des premiers fonds d’investissement en actifs numériques réglementés au monde. L’injection initiale d’Alphabits, en conjonction avec leur engagement d’investissement supplémentaire, contribuera sans aucun doute à accélérer l’adoption de Stratis Technologies, tout en consolidant Stratis en tant que plate-forme incontournable pour le développement de Microsoft .NET Blockchain.

Avec l’expertise et le soutien d’Alphabit, Stratis sera en mesure de développer des solutions toujours meilleures pour le marché b2b. Couplées à leur support C#, les solutions de Stratis augmenteront l’intégration des solutions blockchain sur le marché mondial.

À propos de Stratis

Stratis offre des niveaux de sécurité, de fiabilité et de performances sans précédent en tirant parti de la blockchain. Premier du genre, l’écosystème C# natif de la plate-forme permet aux entreprises du monde entier d’utiliser leur infrastructure et leurs outils informatiques existants pour adopter la technologie en donnant accès aux fonctionnalités de la blockchain Stratis, dans un langage familier au développeur de tous les jours.

Stratis Identity : Un contrôle KYC et AML décentralisé pour permettre aux entreprises de vérifier plus facilement l’identité des clients et de se conformer aux réglementations. Supply Trust : une solution clé en main pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, offrant une visibilité totale dans un environnement décentralisé et sans confiance. Plate-forme STO : titres numériques conformes à la réglementation pour les entreprises lançant les contrats intelligents Stratis de STO : contrats numériques sécurisés et auditables développés dans le langage Microsoft C# standard de l’industrie, adaptés à l’ère DeFi.

À propos d’Alphabet

Alphabit se spécialise dans les investissements dans les projets technologiques de blockchain et de grand livre distribué. Ils offrent une large gamme de services de conseil et agissent en tant que conseiller en placement du fonds Alphabit ; l’un des premiers fonds d’investissement en actifs numériques réglementés au monde.

Leur objectif est de partager leur expertise avec des projets prometteurs et de faire progresser le mouvement de la crypto-monnaie dans son ensemble, et à ce jour, Alphabit a mis sur le marché avec succès des projets tels que Metal Pay, The Sun Exchange et Suterusu.

Pour en savoir plus sur la façon dont Stratis apporte la prochaine génération de blockchain aux entreprises, visitez leur site Web, ou pour voir comment Alphabit permet aux entreprises Blockchain d’atteindre de nouveaux sommets, visitez leur site Web.

Suivez Stratis sur Twitter – https://twitter.com/stratisplatform

Rejoignez la Stratis Developer Academy – https://academy.stratisplatform.com/

Découvrez Stratis sur GitHub – https://github.com/stratisproject

Lisez les dernières nouvelles de Stratis – https://www.stratisplatform.com/news/

Coordonnées des médias

Nom du contact: Équipe de presse Bitcoin PR Buzz

Email du contact: press@bitcoinprbuzz.com

À propos de Bitcoin PR Buzz: Bitcoin PR Buzz est fier de répondre aux besoins de distribution de communiqués de presse cryptographiques des start-ups blockchain depuis plus de 8 ans. Obtenir votre Distribution des communiqués de presse Bitcoin aujourd’hui.

Stratis Group LTD est la source de ce contenu. Ce communiqué de presse est à titre informatif seulement. Les informations ne constituent pas un conseil en investissement ou une offre d’investissement. La monnaie virtuelle n’a pas cours légal, n’est pas soutenue par le gouvernement et les comptes et les soldes de valeur ne sont pas soumis à la protection des consommateurs.

Le post Alphabit Digital Currency Fund déploie l’investissement initial dans le protocole Stratis et initie la couverture est apparu en premier sur BitcoinNews.com.