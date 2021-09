AlphaTauri a besoin de changer de plan après Pierre Gasly P4

Bien que ravi de la 4e place sur la grille du Grand Prix des Pays-Bas, Pierre Gasly a déclaré que c’était inattendu. AlphaTauri va donc maintenant réajuster ses plans pour la course.

Le Français a créé la surprise en plaçant son AlphaTauri P4 sur la grille à Zandvoort, le préparant à partir derrière seulement Max Verstappen et Lewis Hamilton et Valtteri Bottas de Mercedes.

C’était un créneau sur la grille auquel AlphaTauri ne s’attendait pas, alors maintenant leurs plans de course devront être mis à jour.

“Honnêtement, tellement heureux parce que ça n’avait pas été vraiment facile hier”, a déclaré Gasly aux journalistes.

« Ce matin pareil, on a pas mal galéré et on manquait de rythme. Et en quali, j’ai juste réussi à trouver du temps supplémentaire là-bas et à mettre [together] un très bon tour, donc super content de cette quatrième place.

« Cela change probablement certains de nos plans parce que nous ne nous attendions pas à partir de la deuxième ligne.

« Mais nous savions à quel point les qualifications étaient importantes parce que c’est une piste où nous nous attendons à ce que les dépassements soient assez délicats, donc une position incroyable. L’équipe m’a donné une voiture très solide – très heureuse de cette qualification.

c’est dommage que @yukitsunoda07 n’ait pas eu une autre fissure en Q2 car Quali se formait assez bien jusqu’au drapeau rouge signifie simplement que nous avons du travail à faire demain ! – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 4 septembre 2021

Yuki Tsunoda a été surpris par les drapeaux rouges en Q2, ce qui signifie qu’il partira de la P15.

Mais il est satisfait de ses progrès jusqu’à présent ce week-end, affirmant que sa nouvelle approche le maintient hors des barrières comme prévu.

« C’est juste malheureux, il n’y avait aucun tour que je pouvais faire », a-t-il déclaré à propos des drapeaux rouges.

“D’abord [tyre] ensemble, j’ai dû utiliser l’ensemble utilisé, ce qui rend la situation un peu difficile, mais je pense que les progrès que j’ai faits cette semaine ont été assez bons pour moi.

«Je n’ai jamais adopté cette approche et tout s’est bien passé, donc malheureusement, je n’ai pas pu performer pleinement à la fin. Mais je vais juste essayer de le mettre en place plus tôt peut-être à partir de Q1 – peut-être que cela le rendra meilleur pour Q1 à l’avenir.

« Je me concentre principalement sur les courses, en particulier sur la préparation et les tours, en particulier la première moitié de la saison a été assez [in]cohérent.

“Ce que je faisais fonctionne parfois bien, comme pousser à fond, parfois un bon tour comme P4 en Q1, mais la plupart du temps je suis entré dans la barrière.

“Toujours à chaque fois que je franchis la barrière, je perds toujours confiance et le prochain Grand Prix je pars de zéro.

« L’approche que j’ai adoptée était vraiment mauvaise, et cette fois, j’ai simplement changé d’approche et cela fonctionne bien.

“Maintenant, je dois donner la priorité aux tours et pour celui-ci, je pense que c’était assez bon, alors je continue à faire comme ça pour avoir des résultats plus cohérents.”