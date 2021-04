AlphaTauri apportera une série de mises à jour pour sa voiture au cours des trois prochaines courses après son début prometteur de la saison de F1 2021 à Bahreïn.

Pierre Gasly a pris la cinquième place sur la grille pour la course d’ouverture de la saison, plaçant AlphaTauri au quatrième rang des 10 équipes et terminant huit dixièmes d’une deuxième timide de l’équipe sœur Red Bull.

Le directeur technique de l’équipe, Jody Egginton, a déclaré qu’AlphaTauri avait réussi à retrouver une partie de l’appui qui avait été perdu en raison des nouvelles règles pour 2021 qui réduisaient les dimensions de la carrosserie de divers éléments à l’arrière de la voiture.

«Nous avons récupéré une partie raisonnable de la charge», a-t-il expliqué. «Et maintenant, nous essayons de travailler sur l’augmentation de la fenêtre de fonctionnement, en donnant à la voiture une fenêtre de fonctionnement plus large aérodynamiquement pour travailler, en particulier à basse vitesse. Et puis le pilote peut exploiter cela et nous irons plus vite. »

Gasly a pris des dégâts tôt, ruinant sa course: L’équipe fait preuve de prudence pour s’assurer qu’elle a bien compris les gains qu’elle a réalisés et comment la voiture fonctionne avant de se précipiter pour augmenter encore ses performances, a déclaré Egginton.

«Je pense que nous avons une bonne idée de ce qu’est la voiture et que cela vous permet de dire, n’est-ce pas, ce que nous voulons cibler? C’est donc le développement aérodynamique, il exploite davantage les performances des zones de la voiture qui ont été affectées par les changements de réglementation, et en s’assurant que les changements, au fur et à mesure que nous développons cela, ne dérangent pas autre chose, vraiment. Il s’agit donc simplement d’un développement progressif.

«Nous aurons de nouveaux morceaux à Imola, nous en aurons de nouveaux au Portugal, nous en aurons de nouveaux en Espagne. C’est progressif, il n’y a pas de gros titres, mais pour l’Espagne, nous devrions faire un bon pas en avant.

AlphaTauri a des «attentes raisonnables» quant à sa performance lors de la prochaine course à Imola, qui présente «certaines similitudes» avec le tracé de Bahreïn, a ajouté Egginton.

Tsunoda a marqué deux points pour AlphaTauri lors de ses débuts La performance de l’équipe avait tendance à fluctuer d’une piste à l’autre l’année dernière. Egginton veut qu’ils se comportent plus régulièrement cette saison.

«J’étais satisfait du rythme de la voiture l’année dernière, mais il y a eu quelques événements où nous avons très bien performé et quelques événements où nous sommes rentrés chez nous un peu tristes. Nous voulons donc essayer de minimiser cela.

«Vous devez le faire au milieu de terrain parce que c’est si serré, et ça a l’air encore si serré, que si vous perdez des points, tout le monde vole des points à tout le monde et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des points. Nous avons marqué beaucoup de points l’an dernier et avons terminé septième. Je pense que cela témoigne de sa rigueur, vraiment.

AlphaTauri a terminé septième du championnat l’année dernière, perdant dans un match à cinq sur la troisième place, qui était couverte par 95 points. Egginton a déclaré que l’équipe la plus marquait plus régulièrement cette année.

«L’année dernière, nous étions dans ce mélange. Mais la variance de nos performances au milieu de terrain était un peu plus grande que ce que nous voulions. Certains week-ends, la voiture fonctionnait très bien, d’autres les week-ends nous avons eu un peu de mal.

«La seconde moitié de l’année, cet écart a diminué et nous avons fait certaines choses pour essayer de le faire. Et puis cette année, c’est un échantillon d’un [race], il semble que nous soyons de retour dans le mix.

