AlphaTauri avait besoin d’une voiture «moins paresseuse» pour les progrès de 2021

AlphaTauri a recherché de meilleures performances à basse vitesse avec son AT02 « paresseux », et le résultat a été très satisfaisant.

La campagne 2021 a jusqu’à présent donné de nombreux points positifs pour AlphaTauri, et en particulier Pierre Gasly qui n’a raté le Q3 qu’une seule fois cette saison.

Et les jours de course ont également été forts pour le Français, qui a même décroché un podium au Grand Prix d’Azerbaïdjan. En fait, cette saison Gasly n’a pas encore terminé une course qu’il a terminée en dehors des points.

Cependant, tout n’a pas été sans heurts, l’équipe italienne ayant du mal aux GP du Portugal et d’Espagne. Avec seulement deux points marqués au cours de ces tours, AlphaTauri s’est mis à chercher des réponses.

Et après s’être posé “beaucoup de questions”, AlphaTauri a éliminé une partie de la paresse de son challenger pour de meilleures performances à basse vitesse, et les résultats ont été positifs.

Depuis lors, Gasly a récolté 27 points, dont celui de Bakou, tandis que Yuki Tsunoda en a également ajouté huit.

“Après le Portugal et l’Espagne, nous avions quelques inquiétudes sur nos performances à basse vitesse, nous n’étions pas incroyablement heureux”, a déclaré le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, cité par Motorsport.com.

« Ensuite, nous sommes allés à Monaco et nous avons joué un peu avec une configuration. C’est un circuit un peu unique et vous ne pouvez pas toujours tirer trop de conclusions, mais nous avons pensé que nous avions fait un apprentissage judicieux là-bas.

“Et puis notre attention s’est concentrée sur quelques-uns des équilibres et en essayant de faire en sorte que la voiture soit un peu moins paresseuse et tourne mieux à vitesse moyenne, et [in] À Bakou, nous avons eu une bonne rotation de la voiture dans les virages à basse vitesse, la voiture semblait tourner assez bien.

« Paul Ricard était un défi pour tout le monde avec les pneus, les températures de piste et l’équilibre, mais même si la voiture était difficile à piloter, elle était compétitive, bien plus compétitive que nous ne l’avons été les années précédentes. Encore une fois, nous avons senti que nous avions appris quelque chose.

Le Grand Prix de Styrie promettait également d’être une belle sortie pour AlphaTauri, Gasly et Tsunoda se qualifiant respectivement P6 et P8, ceci sur une piste à très grande vitesse.

Malheureusement, Tsunoda a été ramené à la 11e place après avoir écopé d’une pénalité de trois places pour avoir bloqué Valtteri Bottas en qualifications, tandis que Gasly a été contraint à l’abandon après que Charles Leclerc l’a percuté dans le premier tour, provoquant une crevaison en fin de course.

Cependant, AlphaTauri a maintenant une “histoire complète” avec sa voiture qui fonctionne sur des pistes à basse, moyenne et grande vitesse.

“Nous avons en quelque sorte mis tout cela ensemble et connaissant la nature de cet endroit, pas tellement de contenu à basse vitesse, beaucoup de vitesse moyenne, et vous avez besoin d’une bonne stabilité et rotation et tout est réuni”, a expliqué Egginton.

« Donc, il y a une histoire complète. Je pense que les ingénieurs ont tout mis en place, toutes les leçons que nous avons apprises lors des événements récents, et cela a plutôt bien fonctionné. On sent qu’on se comprend mieux.

« Nous avons répondu à quelques questions et la voiture va plus vite grâce à cela. »

