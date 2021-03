AlphaTauri brise le couvre-feu sur la voiture de Yuki Tsunoda

AlphaTauri est la première équipe de la grille 2021 à briser le couvre-feu cette saison après avoir repéré un problème avec la voiture de Yuki Tsuonda lors de la deuxième séance d’essais.

L’équipe sœur de Red Bull a repéré un problème de système lié au groupe motopropulseur Honda dans les dernières étapes du FP2 et la FIA a confirmé qu’elle avait travaillé toute la nuit pour résoudre le problème.

Heureusement pour AlphaTauri, cependant, la rupture du couvre-feu ne s’est pas faite au prix d’une pénalité sur la grille avant ce qui sera la première course de Formule 1 de Tsunoda.

Chaque équipe est autorisée à briser le couvre-feu deux fois par saison sans être pénalisée, tandis que l’élément PU qui devait être corrigé n’est pas l’un des six éléments soumis à des pénalités.

Le communiqué de la FIA disait: « Hier soir, le personnel de l’équipe de la Scuderia AlphaTauri Honda, qui est associé à l’exploitation de la voiture, se trouvait dans les limites du circuit pendant la période de neuf heures et demie qui a débuté à 02h30 le 27. Mars, douze heures et demie avant l’heure de début prévue de P3 et se termine trois heures avant l’heure de début prévue de P3 à 12h00 le 27 mars.

« C’était la première des deux exceptions individuelles autorisées pour l’équipe Scuderia AlphaTauri Honda lors de la saison de championnat de Formule 1 2021 et aucune mesure ne devrait donc être prise. »

Le chef de l’ingénierie de course d’AlphaTauri, Jonathan Eddolls, a d’abord clairement indiqué que l’équipe voyait quelque chose qui clochait avec la voiture de Tsuonda.

Il a déclaré: «Malheureusement, nous avons vu quelque chose dans les données de la voiture de Yuki que nous ne nous sentions pas bien, alors nous l’avons appelé par précaution, mais ce n’était que quelques minutes avant la fin de la session, donc ce n’est pas le cas. t affectent nos performances. »

Le problème n’a certainement pas freiné les esprits de Tsunoda, après sa première course officielle vendredi en tant que pilote de Formule 1 à part entière.

Ce fut une excellente journée », a déclaré Tsunoda.

«J’ai vécu mes premières séances d’essais en voiture en tant que pilote de Formule 1 et c’est vraiment excitant.

«Je pense que ma passion a vraiment brillé aujourd’hui et j’ai hâte de montrer mon plein potentiel au volant demain en qualifications. Nous avons un bon rythme ce week-end en tant qu’équipe et j’ai hâte de voir comment je performerai demain lors de ma première séance de qualification F1.

«J’apprends encore beaucoup dans la voiture et ce n’est évidemment que mon premier week-end de course donc j’ai hâte de ne pas me mettre trop de pression mais j’ai hâte de me mettre en piste pour ma première course et de voir quoi nous pouvons faire. »

