AlphaTauri confirme la composition de Gasly et Tsunoda pour 2022

AlphaTauri a confirmé que Pierre Gasly et Yuki Tsunoda resteront leur alignement de pilotes pour la saison 2022.

La décision sera un soulagement pour Tsunoda en particulier, la recrue ayant récemment exprimé ses craintes que sa place dans l’équipe ne soit que “50-50” pour l’année prochaine après une série d’erreurs.

Pour Gasly, rester avec l’équipe basée en Italie n’a jamais été mis en doute après que Red Bull ait pris la décision de prolonger le contrat de Sergio Perez pour une autre campagne.

L’annonce intervient un peu plus d’un an après que le Français a enregistré sa seule victoire en F1 au Grand Prix d’Italie, et revient sur la scène de ce triomphe de Monza le week-end prochain.

tout est prêt pour @F1 2022 ! pic.twitter.com/WfvEYzTksQ – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 7 septembre 2021

