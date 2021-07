AlphaTauri doit “réviser” les choix stratégiques du GP d’Autriche · .

in

Pierre Gasly pense que la décision d’utiliser une stratégie à deux arrêts pour le Grand Prix d’Autriche a coûté à AlphaTauri un meilleur résultat que la neuvième place qu’il avait remportée.

Seuls les Mercedes, Red Bulls et McLarens Lando Norris ont devancé Gasly samedi. Le pilote AlphaTauri n’était que 0,058 seconde plus lent que Bottas en qualifications.

Contrairement à ceux qui l’ont précédé, Gasly est parti avec le pneu le plus tendre qui s’est dégradé rapidement, l’obligeant à faire deux arrêts aux stands. En conséquence, il est tombé de la cinquième à la 18e dès le début. Malgré un rythme soutenu, son temps dans le trafic lui a permis d’être dépassé par les Ferrari à arrêts multiples et Daniel Ricciardo de McLaren à l’arrivée.

« Nous pensions que nous profiterions probablement un peu plus de ces deux arrêts, et il s’est avéré que ce n’était pas idéal », a concédé Gasly.

« En regardant l’Aston Martin sur la même stratégie, en regardant Yuki [Tsunoda] et moi-même, nous semblions lutter un peu plus. Mais nous sommes tout de même très proches des Ferrari, qui ont eu un très bon rythme de course le week-end dernier.

Gasly a terminé à 4,7 secondes de Carlos Sainz Jnr de Ferrari, qui a terminé cinquième, et a passé les deux derniers tours à harceler son coéquipier Charles Leclerc.

« Je pense que c’est encore une bonne journée mais je me suis vraiment rapproché de Charles. J’aurais aimé essayer quelque chose, mais malheureusement j’ai raté un tour.

Galerie : le Grand Prix d’Autriche 2021 en imagesLa décision de partir sur les softs a obligé Gasly à se rendre au stand après 13 tours, un de plus que son coéquipier Tsunoda. AlphaTauri s’est engagé dans la stratégie après les essais de vendredi car ils ont exclu une course à un arrêt commençant avec le pneu moyen.

« Nous avons dû nous engager vendredi soir. Nous n’avions pas l’impression d’avoir le rythme pour le faire [on medium]. En termes de stratégie, nous devons regarder les chiffres et voir notre approche du week-end.

“Mais McLaren l’a fait fonctionner, Daniel [Ricciardo] à partir de P13, a réussi à revenir assez bien avec le one-stop. Il y avait donc clairement des points positifs à faire le guichet unique, mais nous devrons le réviser. »

Gasly a déclaré qu’il avait essayé de prolonger son premier relais pour rendre viable une stratégie à guichet unique. « Après cinq tours, j’avais déjà vraiment du mal avec l’arrière. j’ai essayé d’étendre [but it] n’était pas vraiment le pneu pour courir, c’est pourquoi nous sommes passés assez tôt au pneu dur.

« Évidemment, vous traversez la circulation, vous perdez donc un peu de temps au tour ici et là. Mais à la fin, le dernier relais était vraiment fort pour revenir sur les Ferrari et les McLaren, donc au moins c’était positif. »

