AlphaTauri explique l’erreur tactique qui a rendu Gasly furieux après son élimination · .

AlphaTauri pense que Pierre Gasly a été assez rapide pour se qualifier dans les deux premières lignes du Grand Prix de Russie, avant qu’une erreur tactique ne mette fin à sa séance en Q2.

Gasly s’est extasié sur la tenue de route de sa voiture après la Q1, mais a abandonné au tour suivant après avoir perdu du temps derrière George Russell sur un tour. Le pilote AlphaTauri a réagi avec colère à son élimination, frappant son Halo avec fureur.

“Il avait une voiture qui était très, très rapide”, a expliqué l’ingénieur de course en chef de l’équipe, Jonathan Eddolls. “C’était au moins capable pour, je dirais, les quatre premiers aujourd’hui, surtout dans ces conditions humides.”

Une série de problèmes a fait que Gasly n’a jamais réussi à tirer le meilleur parti de sa voiture en Q2, a déclaré Eddolls.

« En quali 2, nous sommes sortis, nous avions prévu de faire soit un run plus long comme nous l’avons fait en quali 1, soit de faire deux runs plus courts avec un arrêt au stand.

« Lors de son premier tour, les pneus n’étaient pas tout à fait prêts, donc ce n’était pas un super bon tour. Et je pense que nous avons perdu sept dixièmes au tour cinq avec celui-là. Cependant, avec ce tour, cela aurait facilement atteint la quali 3, mais les pneus n’étaient pas tout à fait prêts.

« Le deuxième tour s’annonçait fantastique, puis nous avons eu du trafic avec Russell. Il était sur un tour dans le dernier secteur. Il n’était pas très proche, mais il était suffisamment proche pour que lorsque nous comparons les données, nous perdions environ six dixièmes dans ces derniers virages avec Russell. Donc, avec ce seul tour, ce deuxième tour juste au début de la deuxième quali, il aurait été P7 en quali deux et se serait facilement qualifié.

“C’est donc évidemment super frustrant parce que ces tours juste au début de la séance lorsque la piste était mauvaise, si nous avions pu faire des tours dont la voiture était capable, cela passait facilement.”

Gasly a encore le temps de faire un tour supplémentaire. L’équipe a décidé de le garder sur son train de pneus existant au lieu de chercher du caoutchouc frais.

« Nous avons ensuite dit, d’accord, nous avons deux choix. Soit nous restons à l’écart et faisons un autre tour – nous savions que la voiture était rapide – soit nous pouvions aller au stand pour un autre nouveau set. Nous avons fait un tour poussé et nous avons dit, si ça vient vite, nous restons dehors parce que nous savons que nous pouvons passer, si ça ne vient pas vite, nous pouvons abandonner et faire un arrêt au stand.

«Cela arrivait plus vite jusqu’au virage 13 et encore une fois, nous serions passés. Mais à ce moment-là, les pneus étaient morts. Il a traversé les derniers virages, a perdu tout le temps et a franchi la ligne. Et à ce moment-là, il était trop tard pour se battre pour un autre set. »

Eddolls a admis que rétrospectivement, l’équipe aurait dû donner à Gasly un nouveau train de pneus pour son dernier run. «Nous aurions dû dire, vous savez quoi, il n’y a aucun inconvénient à installer un autre ensemble dès le début. Nous aurions dû dire que nous avons eu un peu de malchance dans le premier tour, nous avons du trafic dans le deuxième, la voiture est super rapide. Montons juste un autre ensemble.

« En tant que groupe, nous ne l’avons pas fait. Je suis responsable de ça, je suis responsable, donc je prends la critique pour ça. Évidemment, nous l’examinerons en équipe la semaine prochaine. Cela ne sert à rien de le faire aujourd’hui parce que tout le monde est frustré et que nous devons nous inquiéter d’une course demain, nous ne pouvons pas changer ce qui s’est passé aujourd’hui.

Les stewards ont décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire pour l’incident entre Russell et Gasly. Eddolls a déclaré qu’il semblait que Russell n’avait pas délibérément retenu Gasly.

“Ce n’était pas comme si Russell allait lentement et nous gênait”, a-t-il déclaré. « Il était devant tout au long du dernier secteur, il poussait pour un tour de piste. Donc, quand vous regardez les bords, cela n’a pas l’air terrible.

«Mais il était suffisamment proche pour que dans ces conditions, cela affectait vraiment Pierre. Lorsque nous effectuons les superpositions de ses autres tours, nous parlons d’environ six dixièmes. [A penalty] n’aurait rien changé de toute façon pour nous.

AlphaTauri effectuera une autopsie complète de la session après la course, a déclaré Eddolls. «Nous allons nous asseoir la semaine prochaine et comprendre ce qui s’est passé, tirer tous les enseignements et essayer de nous améliorer pour l’avenir.

« Les qualifs mouillés ne sont jamais faciles. Sans le trafic de Russell, nous pourrions être assis ici après avoir été facilement en quali 3 et l’ambiance serait complètement différente. Mais nous l’avons compris, vous ne pouvez pas changer cela et nous n’avons pas assez bien réagi à partir de ce moment-là. C’est donc assez frustrant, d’autant plus que nous savons que nous avions une voiture si rapide.

« La première manche en quali 1, il a dit qu’il n’avait jamais senti la voiture se sentir aussi bien sur des pneus pluie. Cela a été l’une de nos faiblesses, peut-être un peu l’année dernière et le début de l’année, mais nous avons fait beaucoup de travail.

« Spa a montré que nous avons fait un pas en avant et là encore, je pense que nous avons une bonne compréhension de la façon de faire fonctionner la voiture sur le mouillé. Nous n’en avons pas profité au maximum et c’est ce qui est le coup de pied dans les ballons.

