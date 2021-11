AlphaTauri fier d’être « libre de toute politique » entre ses chauffeurs

La directrice technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, a parlé de leur dynamique au sein de l’équipe, affirmant qu’il n’y a pas de « politique » de pilote.

L’équipe basée en Italie est entrée dans la saison 2021 avec un nouveau couple de pilotes alors que Yuki Tsunoda est passé de la Formule 2 à son partenaire Pierre Gasly.

Et s’il est loin d’être rare que certains jeux politiques se jouent au sein d’une équipe, ce n’est pas le cas chez AlphaTauri avec Egginton parlant d’une atmosphère positive et d’une relation harmonieuse entre Gasly et Tsunoda.

«Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres équipes à huis clos, mais nous sommes libres de toute politique. Et nous distribuons nos ressources des deux côtés du garage », a déclaré Egginton, cité par Motorsport-Total.com.

« Et les synergies internes de l’équipe des deux côtés du garage sont fortes. »

Egginton a expliqué que Gasly a joué un rôle clé dans ce solide travail d’équipe, soutenant Tsunoda en veillant à ce que les connaissances de son côté du garage soient transférées.

Mais c’est une rue à double sens, Tsunoda jouant également son rôle à cet égard.

« Nous travaillons en équipe, il n’y a pas de division dans le garage », a déclaré Egginton.

«Nous avons travaillé très dur là-dessus et il [Gasly] a toujours été une grande partie de cela. Cela vaut aussi pour Yuki.

« Ce n’est donc pas que nous devons travailler dur pour nous assurer que les connaissances sont transférées, c’est organique. Cela ressemble à un cliché, mais c’est vraiment le cas.

« J’ai été dans des équipes où ce n’était pas comme ça, et c’est bien. »

Gasly a cependant sans aucun doute été le meilleur joueur de l’équipe AlphaTauri cette saison, récoltant 92 points jusqu’à présent pour les maintenir à peu près dans la course pour la 5e place du championnat des constructeurs avec deux manches à jouer.

Gasly a commencé sa carrière avec l’équipe, alors connue sous le nom de Toro Rosso, en 2019 avant de revenir pendant la pause estivale cette année-là après sa rétrogradation chez Red Bull.

Depuis lors, le Français a reconstruit sa carrière avec style et Egginton a déclaré qu’un grand niveau de confiance mutuelle s’était établi entre le pilote et l’équipe.

« Il connaît la voiture, il connaît l’équipe et il se pousse », a déclaré Egginton à propos de Gasly.

« Il y a beaucoup de confiance mutuelle. Après tout, nous avons fait ce voyage pendant un certain temps. Il a été avec nous, il est parti, il est revenu et il évolue, mais son approche est toujours honnête et directe.

« Mais oui, il est vraiment en bonne position et pilote très bien en ce moment. »