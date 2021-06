AlphaTauri garde confiance en Tsunoda après un accident de qualification “malchanceux”

Au sommaire : AlphaTauri est sûr de pouvoir tirer le meilleur de Yuki Tsunoda après sa troisième chute en qualifications cette année.

En bref

Tsunoda « extrêmement rapide » – Guillaume Dezoteux, responsable de la performance de DezoteuxAphaTauri, est convaincu qu’ils peuvent aider Tsunoda à éviter de nouvelles erreurs après son revers en France.

« Nous attendons avec impatience la course en Autriche », a-t-il déclaré. « Nous sommes positifs car encore une fois, nous pensons que nous pouvons nous battre pour la cinquième place du championnat. L’objectif est donc de garder l’élan et j’espère que nous pourrons amener Yuki dans le combat.

« Ce week-end, il a été un peu malchanceux. Il a fait une petite erreur en début de quali qui a compromis non seulement la quali mais aussi la course. Mais il est extrêmement rapide. Nous voulons donc construire le week-end étape par étape avec lui comme nous l’avons fait à Bakou et nous sommes convaincus qu’il peut bien faire pour nous et nous soutenir dans ce combat.

Pneus seulement différence entre deux courses d’Autriche

Les deux prochaines courses de F1 en Autriche ne différeront que par leurs allocations de pneus, car Pirelli a l’intention d’apporter un caoutchouc plus souple pour la deuxième des deux courses. Alors que la Formule 1 pouvait spécifier d’autres différences, telles que des variations dans la configuration de la zone DRS, le directeur de course Michael Masi a confirmé que “dans le cadre de la réglementation sportive actuelle”, il n’y avait pas de place pour une autre variation.

« Évidemment, vous verrez à partir de Silverstone ce que nous allons entreprendre avec les qualifications Sprint, ce qui sera une grande innovation que nous attendons avec impatience. Mais non, rien d’un point de vue sportif [for Austria]. “

Domenicali espère plus de fans lors des courses

Attendez-vous à plus de fans de course dans les tribunes lors des prochaines courses Le PDG de Formula1 Stefano Domenicali a fait écho aux propos du président de la FIA, Jean Todt, qui s’attend à voir plus de fans lors des prochaines courses.

« Cela a été formidable de voir la réaction de nos pilotes regarder les fans, les encourager avec eux », a déclaré Domenicali. «Ça a été vraiment génial.

« J’espère vraiment que déjà en Autriche, il y aura foule, la deuxième Autriche sera pleine de monde. Et puis j’espère, bien sûr à condition de respecter toutes les exigences de sécurité et les réglementations du pays, nous allons voir plus de monde lors des prochaines courses. Et cela changera la donne pour l’incroyable saison que nous vivons cette année. »

Wehrlein à nouveau pénalisé

Après avoir perdu sa victoire dans la première course à Puebla lors de sa disqualification, Pascal Wehrlein est tombé de la deuxième à la quatrième place lors de la deuxième course de Formule E le week-end dernier après avoir écopé d’une pénalité de cinq secondes pour une infraction inhabituelle avec son Fanboost.

Après avoir enquêté sur lui pour avoir prétendument utilisé trop de pouvoir, les stewards ont découvert que Wehrlein avait activé son Fanboost à un moment où il avait trop peu de pouvoir pour l’utiliser pleinement. Il a enfreint une règle visant à empêcher les conducteurs d’essayer de demander plus de 200 kW à une batterie en faible état de charge.

“Les stewards ont constaté qu’il n’y avait pas de ‘surpuissance’ mais une mauvaise utilisation du Fanboost”, ont-ils expliqué. « Les données techniques montrent que le conducteur a activé le Fanboost mais en raison de la faible énergie restante dans la voiture, la puissance minimale de 240 kW n’a pas été atteinte. Les données techniques montrent que l’énergie maximale de 100kJ n’a pas été complètement utilisée. [Due] à cette preuve, les stewards ne considèrent pas de « maîtrise » [occured] avec la conséquence d’une pénalité ci-dessus. » .

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

La FIA ratifie les changements de virage du GP d’Australie (Speedcafe)

“Nous avons entendu de la FIA que le nombre de virages pour Albert Park a été officiellement ratifié de 16 à 14. Essentiellement, l’ancienne chicane aux virages neuf et dix a été supprimée et il n’y a aucun changement aux autres virages en termes de numérotage.”

Iwasa cherche à s’améliorer dans les virages à grande vitesse, mais était satisfait du “très bon” tour deux (F3)

“Ma conduite n’a pas été aussi bonne dans les virages à grande vitesse, c’est donc un domaine que nous devons examiner. Je vais travailler pour m’améliorer là-dessus, et c’est un domaine dans lequel je pense que je peux être meilleur pour le Red Bull Ring.”

Top Gun, sports nautiques et pilotage d’avions : faire connaissance avec le vrai Roy Nissany (Formule 2)

“On m’a toujours dit que je ressemblais à (Juan Pablo Montoya) et puis j’ai commencé à devenir fan de lui. J’ai une photo de moi regardant par-dessus les clôtures du Hungaroring, excité de le voir passer dans la Williams, alors que j’étais portant une casquette Williams. Quand j’ai vu cette voiture au Williams’ Museum pour la première fois, j’étais tellement excitée que j’en avais la chair de poule partout.”

Euroformula Open tour 6: Spa-Francorchamps (Euroformula Open via YouTube)

Formule E 9ème manche : Mexique EPrix 2, Puebla (Formule E via YouTube)

9ème manche de Formule Régionale Europe : Zandvoort (Formule Régionale Europe via YouTube)

Formula Regional Europe Round 10 : Zandvoort (Formula Regional Europe via YouTube)

Indy Pro 2000 round 10: Road America (Indy Pro 2000 via YouTube)

IndyCar manche 9 : Road America Grand Prix (IndyCar via YouTube)

Super Formula Round 4: Sugo (Super Formula via YouTube)

Super Formula Lights rondes 10, 11 et 12 : Sugo (Super Formula Lights via YouTube)

USF2000 round 10: Road America (USF2000 via YouTube)

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Ayrton Senna a offert à Renault sa dernière victoire de l’ère turbo aujourd’hui en 1986, une demi-minute devant Jacques Laffite et Alain Prost il y a 35 ans aujourd’hui Ayrton Senna a remporté le Grand Prix des États-Unis à Detroit pour Lotus devant Jacques Laffite, ce dernier faisant sa finale apparition sur le podium

Partagez cet article de . avec votre réseau :