La directrice technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, pense que garder Pierre Gasly et Yuki Tsunoda pour 2022 est la bonne décision avec des changements de réglementation de masse en cours.

Les voitures changeront radicalement avant la saison prochaine et AlphaTauri a décidé que le maintien de leur alignement de pilotes actuel les aiderait à faire la transition.

Gasly connaît une excellente saison avec l’équipe, ayant accumulé 92 points et figuré régulièrement dans le top 10 tout au long de la saison.

Tsunoda a connu des difficultés en comparaison, n’ayant marqué que 20 points pendant cette période.

Il y a des facteurs atténuants pour lui dans la mesure où il n’avait jamais couru sur de nombreux circuits de Formule 1 avant cette saison, et le jeune pilote japonais s’est aussi parfois autocritique – admettant récemment qu’il avait besoin de « s’améliorer physiquement » pour pouvoir concourir à un niveau supérieur en Formule 1.

Le directeur technique de l’équipe estime qu’ils sont déjà sur une trajectoire globalement positive, et que leurs deux pilotes continuent une année de plus n’est pas une mauvaise chose de leur point de vue.

« Beaucoup de gens disent qu’il est bon d’avoir une continuité avec les pilotes lorsque vous abordez un nouvel ensemble de règles », a déclaré Egginton, cité par Motorsport-Total.

« Nous connaissons évidemment Pierre depuis longtemps. Il a confiance en nous et nous avons confiance en lui. Étant donné que les nouvelles règles sont toujours associées à des risques, c’est une chose très positive de savoir que vous avez une continuité avec les pilotes car nous sommes également dans une sorte de voyage en équipe.

« Nous sommes une jeune équipe et nous construisons notre expérience. Avoir Pierre à bord l’année prochaine signifie une variable de moins, et l’année prochaine il y aura suffisamment de variables avec la voiture et tout le reste. Donc c’est vraiment fantastique.

« Nous verrons où nous en sommes alors. Nous avons nos philosophies et nous développons la voiture d’une certaine manière. J’espère que cela nous aidera à avancer.

« Tout le monde peut déjà voir que nous sommes sur une voie raisonnable en tant qu’équipe et j’espère que cela pourra continuer de la même manière. »

Cette saison, AlphaTauri reste bloqué dans une bataille avec Alpine pour prendre la 5e place du championnat des constructeurs, même si un excellent week-end pour Fernando Alonso et Esteban Ocon au Qatar a permis à l’équipe d’Enstone d’ouvrir une avance de 25 points sur leurs rivaux avant le début du championnat. les deux dernières courses de l’année.