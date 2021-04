“ AlphaTauri peut combattre McLaren et Ferrari sur toutes les pistes ”

Le GP de Bahreïn de Pierre Gasly a été annulé par un contact précoce mais le Français estime qu’il y a lieu d’être optimiste chez AlphaTauri après avoir montré un bon rythme.

Gasly s’est qualifié cinquième pour la course de Sakhir, derrière Charles Leclerc de Ferrari et devant le pilote McLaren Daniel Ricciardo.

Malheureusement pour le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020, ses efforts de dimanche ont été entravés par le contact du premier tour avec Ricciardo.

Gasly a dû chercher un nouvel aileron avant, le laissant tomber à l’arrière du terrain.

Il a abandonné la voiture trois tours avant la fin du Grand Prix tandis que son coéquipier recrue, Yuki Tsunoda, a ramené son AT02 à la neuvième place.

“Je pense [with] au rythme que nous avons montré, nous sommes dans le mélange avec la Ferrari et la McLaren et c’est le positif », a déclaré Gasly à Motorsport.com.

«Je pense que nous allons clairement nous battre avec eux et sur toutes les pistes.

«Quand j’ai eu le contact avec la McLaren, la course était à peu près terminée.

«J’ai cassé l’aileron avant, j’ai endommagé le sol et puis c’était à peu près tout. Nous avons eu d’autres problèmes vers la fin de la course, ce qui nous a obligé à abandonner la voiture.

«Évidemment, je suis très déçu car il y a eu un bon combat avec la Ferrari et la McLaren. Nous avons manqué de bons points.

Gasly pense qu’AlphaTauri a fait un pas en avant avec la voiture de cette année, confiant qu’ils se battront pour des points dans la plupart des courses.

La saison dernière, il a marqué dans 10 des 17 courses, terminant 10e du championnat des pilotes.

“En regardant les points positifs, je pense que tout le week-end, nous avons montré un rythme très soutenu en qualifications, la longue course de vendredi a semblé solide et je pense que nous aurions été dans le combat avec la Ferrari et la McLaren”, a-t-il ajouté.

«Cela ne s’est pas produit, alors maintenant nous devons simplement continuer à faire notre travail et nous concentrer sur le prochain et nous assurer que nous obtenons les points là-bas.

“Je suis sûr que nous reviendrons nous battre avec eux pour les prochains.”

