AlphaTauri révèle la cause du DNS de Yuki Tsunoda

AlphaTauri a révélé qu’un problème de freinage a empêché Yuki Tsunoda de prendre le départ du Grand Prix d’Italie.



L’équipe était au pays des rêves lors de sa course à domicile à Monza il y a un an, Pierre Gasly remportant une première victoire en carrière choc.

Mais les rôles se sont complètement inversés cette fois-ci, ni Gasly ni son coéquipier Tsunoda n’ont pu se rendre à l’arrivée – ou dans le cas de Tsunoda, prendre le départ du tout.

Gasly est parti de la voie des stands après avoir pris sa quatrième nouvelle unité de puissance de la saison, mais n’a pas vu le drapeau à damier.

La directrice technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, a révélé que Tsunoda était troublé par des problèmes de freins lors de ses tours de grille, l’équipe n’ayant pas pu trouver de solution à temps pour le départ de la course, tandis qu’un “problème système” était la chute de Gasly.

“Malheureusement, la course était terminée avant qu’elle ne démarre pour les deux pilotes”, a déclaré Egginton au site Web AlphaTauri.

« Yuki a signalé un problème de freinage sur ses tours sur la grille qui, aussi dur que les gars ont essayé, n’a pas pu être résolu, forçant son abandon.

« Ensuite, un problème de système identifié dans la voiture de Pierre nous a obligés à retirer également cette voiture. Chose frustrante, nous n’avons pas été en mesure de transformer la solide performance de Pierre vendredi en points.

“De même, Yuki n’a pas été en mesure d’accumuler un kilométrage et une expérience de course importants à son actif. En tant que tel, nous n’avons pas été en mesure de mener le combat contre nos concurrents les plus proches.

“Cependant, le package s’est de nouveau montré compétitif et tout le monde fera tout son possible pour que nous le maintenions dans les prochaines courses, en mettant l’accent sur la récupération du terrain par rapport à nos concurrents les plus proches.”

AlphaTauri reste P6 du championnat des constructeurs avant le Grand Prix de Russie, bien que l’écart avec Alpine se soit accru à 11 points après que l’équipe française ait vu ses deux pilotes atteindre le top 10 à Monza.

Fernando Alonso a franchi la ligne P8, tandis qu’Esteban Ocon a récolté un seul point pour une arrivée P10.

