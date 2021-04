Le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, estime que l’équipe aura fait un «bon pas en avant» par le Grand Prix d’Espagne.

L’équipe sœur de Red Bull a fait un début de saison encourageant, avec Pierre Gasly en prenant la 5ème place aux qualifications à Bahreïn et, alors qu’il abandonnait les points en course après avoir perdu son aileron avant, Yuki Tsunoda a terminé en P9 et avait l’air rapide.

Le week-end d’ouverture, ainsi que les tests de pré-saison, ont conduit beaucoup à croire que l’équipe se battra pour P3 dans le championnat des constructeurs cette année, et Egginton pense que les choses ne feront que s’améliorer à mesure qu’ils collecteront des données auprès de une nouvelle soufflerie.

«Notre programme [in pre-season testing] était juste de faire connaissance avec notre voiture de manière vraiment systématique; nous avons passé beaucoup de temps à collecter des données aérodynamiques, car cette voiture a été développée dans notre soufflerie à 50%, et nous avons depuis déménagé dans la soufflerie à 60% », a-t-il déclaré Succursale française de Motorsport.com.

«Il y a donc beaucoup de corrélations à faire. Nous recueillons donc beaucoup de données aérodynamiques, car nous développons maintenant la voiture dans une soufflerie différente. Il est né à un endroit et est maintenant développé dans un autre. Il y a donc beaucoup de travail aéronautique, nous essayons juste de comprendre la corrélation ainsi que les différences liées à l’évolution de la réglementation.

«Nous avons déjà des développements en cours; nous étions en train de décider si les données aérodynamiques issues des tests confirmaient que ces développements étaient la bonne voie à suivre, tout en augmentant nos connaissances sur le comportement de la voiture.

«Ensuite, nous avons amené une voiture ici [to the Bahrain GP] avec quelques différences, de très petits développements et juste une continuité. Heureusement, nous avons quitté les essais avec ce qui ressemblait à une voiture relativement bonne. »

soyez à l’aise et découvrez les débuts impressionnants de @ yukitsunoda07 @ f1 🚀 pic.twitter.com/3VWmxCVEYX – Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 1er avril 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Plus précisément, il s’attend à ce que des progrès significatifs aient été accomplis d’ici la quatrième ronde.

«Nous essayons de donner à la voiture une fenêtre de fonctionnement aérodynamique plus large», a-t-il ajouté.

«Surtout à basse vitesse: le conducteur peut l’exploiter, et nous irons plus vite. Mais il y a toujours ce travail de corrélation en arrière-plan, avant que vous ne disiez soudainement: «OK, nous allons faire ceci, nous allons faire cela».

«C’est donc le développement aérodynamique, il exploite davantage les performances des zones de la voiture qui ont été affectées par les changements de règles, il s’assure que ces changements, au fur et à mesure que nous nous développons, ne dérangent rien d’autre. C’est un développement régulier.

«Nous aurons de nouvelles pièces à Imola, au Portugal et en Espagne, vous savez, c’est progressif. Rien qui fera les gros titres. Mais pour l’Espagne, nous devrions faire un bon pas en avant.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.