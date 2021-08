AlphaTauri voit le “potentiel” pour le P5 des constructeurs

in

Franz Tost ne se soucie pas de savoir quel pilote remportera les points si cela permet à AlphaTauri de terminer cinquième du Championnat du monde des constructeurs.

Septième l’an dernier et sixième la saison précédente, P5 serait un excellent exploit pour une équipe qui vit principalement dans l’ombre de l’équipe Red Bull du même propriétaire.

Mais sur l’évidence de la campagne jusqu’ici ce ne serait certainement pas une place imméritée, surtout sur le rythme impressionnant de qualification montré par Pierre Gasly notamment.

À l’heure actuelle, AlphaTauri est sixième, à neuf points d’Alpine qui a réalisé un excellent Grand Prix de Hongrie avec Esteban Ocon et Fernando Alonso respectivement premier et quatrième.

Mais ils ont 20 en main d’Aston Martin qui, lorsqu’il était connu sous le nom de Racing Point, était en bonne place pour la P3 l’année dernière jusqu’à la dernière course lorsqu’il a finalement été remplacé par McLaren.

Bien que Gasly soit le leader incontesté de l’équipe AlphaTauri et ait récolté 50 de ses 68 points, la recrue Yuki Tsunoda a commencé à terminer dans le top 10 un peu plus régulièrement ces derniers temps.

Tost, le directeur de l’équipe, ne fixe aucun objectif spécifique pour l’un ou l’autre des pilotes, espérant simplement que l’un d’entre eux ou les deux maintiendront le décompte bien au cours de la seconde moitié de la saison.

« Tant qu’on est devant Aston Martin et Alpine, ça va. Peu m’importe quel pilote sort des voitures », a déclaré Tost, cité par Motorsport.com.

« Pierre fait un travail fantastique. Il roule vraiment à un très très haut niveau et il montre le potentiel de la voiture.

« Je dois dire que le potentiel est là pour terminer cinquième du championnat des constructeurs. Mais bien sûr, nous devons nous ressaisir. »

Bien que Tsunoda ait été impliqué dans plus que sa juste part d’accidents au cours de sa première campagne, Tost pense que les signes d’inexpérience qu’il a montrés étaient inévitables.

“Yuki est une recrue et la Formule 1 est aujourd’hui vraiment très, très professionnelle”, a déclaré Tost. « C’est à un très, très haut niveau, également sur le plan technique.

« Pour les jeunes pilotes, c’est un grand défi d’être en Formule 1 et d’y devenir un pilote à succès.

“Je pense que de l’extérieur, nous sous-estimons cela, et nous devons laisser le temps aux jeunes pilotes parce que le simple fait de venir d’une autre catégorie et de s’asseoir dans la voiture, en pensant que vous pouvez conduire sans commettre d’erreur et que vous réussirez immédiatement, c’est rêver. du mauvais côté.

« Pour réussir en Formule 1, il faut travailler très, très dur et il faut être discipliné. Mais aussi cela, les jeunes conducteurs doivent apprendre.

« Nous sommes sur la bonne voie avec Yuki. Il apprend vite, et parfois peut-être qu’il est un peu trop motivé.