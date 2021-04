AlphaTauri voit Pierre Gasly comme un outil de développement «  crucial  »

AlphaTauri considère l’expérience de Pierre Gasly dans l’équipe comme «cruciale» pour le développement de l’AT02 – en particulier pour Yuki Tsunoda.

Gasly a maintenant conduit pour AlphaTauri – anciennement Toro Rosso – pendant cinq saisons consécutives, bien qu’en 2019 il ait passé la première moitié de la campagne avec Red Bull avant d’être renvoyé.

La réglementation relativement statique pour 2021 signifie que Gasly est en bonne position pour évaluer l’évolution de la voiture AlphaTauri, ayant remporté le Grand Prix d’Italie la saison dernière à Monza pour l’équipe et sait donc exactement de quoi elle est capable.

Cette connaissance aidera également Tsunoda, la recrue de F1 dont AlphaTauri et l’opération Red Bull en général ont de très grands espoirs après des performances impressionnantes sur un seul tour jusqu’à présent et une P9 lors des débuts en course du pilote japonais dans le Grand Prix de Bahreïn. Il a même été présenté comme un champion du monde potentiel.

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Cité par les fans du GP, le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, a déclaré à propos de Gasly, qui a dû se retirer de l’ouverture du match à Bahreïn: «Il est crucial car il a la référence à l’année dernière, et la voiture de cette année est une évolution de la voiture de l’année dernière.

«C’est donc un point clé qu’il connaît les performances de la voiture de l’année dernière, tout comme son équipe d’ingénieurs. Cela aide Yuki – s’il a du mal avec quelque chose, il a une référence.

«De toute évidence, beaucoup d’équipes avec lesquelles nous courons ont deux pilotes expérimentés, donc c’est un scénario différent pour eux, mais c’est bien ce que nous avons.

«Pierre est une référence solide depuis l’année dernière. Il est capable de nous dire en détail ce qui est mieux, ce qui est pire, ce qui a changé, et cela combiné avec la corrélation nous aide à répondre à certaines des questions que Yuki peut avoir.

«Nous pouvons lui dire que c’est attendu, ce n’est pas prévu. Nous allons travailler dessus, c’est le deuxième ordre. Cela stabilise un peu le navire.

Le savoir-faire de Gasly est complété par l’impact positif fourni par la nouvelle perspective de Tsunoda sur l’AT02, selon Egginton.

Il a ajouté: «Yuki soulève également des questions où c’est une pensée assez intéressante. La façon dont il conduit la voiture est un peu différente de celle de Pierre, donc c’est un peu un mélange vraiment.

«Le point clé est qu’il a la rapidité pour être en mesure de contribuer.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!