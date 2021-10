« Alphinaud serait un Redditor » – Naoki Yoshida sur « FF14: Endwalker »

Lorsque Naoki Yoshida a pris le relais en tant que réalisateur et producteur de Final Fantasy XIV en 2010, peu de temps après son lancement, le MMORPG était dans un état désastreux. La plupart des PJ ne pouvaient pas gérer ses environnements absurdement détaillés, une adhésion bizarre aux mécanismes de jeu de rôle à l’ancienne rendait le combat sans joie, et même des mouvements simples comme sauter étaient étonnamment absents. Yoshida savait que pratiquement tout devait être reconstruit à partir de zéro.

Le monde et les personnages de Final Fantasy XIV sont cependant restés une base narrative. Avec chaque mise à jour mineure ou correctif massif qui résolvait les problèmes techniques du jeu, son scénario s’intégrerait également lentement dans ce que beaucoup considèrent comme le meilleur de l’histoire de Final Fantasy. Surtout une fois que l’extension Shadowbringers, très populaire et acclamée par la critique, est sortie en 2019.

Endwalker sera la plus grande extension de Final Fantasy XIV à ce jour, et l’équipe de développement recherche un seul Shadowbringers, y compris son histoire.

« L’histoire d’Endwalker va être immense », déclare Yoshida. « Il y aura beaucoup de quêtes intéressantes avec des cinématiques entièrement doublées. Et bien sûr, des tonnes de nouvelles batailles que nous espérons que les joueurs apprécieront.

La simple notion de surpasser Shadowbringers, c’est comme dire que votre film Star Wars sera en tête de The Empire Strikes Back. C’est une chose de le dire, mais une autre de le faire – un sentiment qui est trop répandu parmi les joueurs de Final Fantasy XIV. Zut, la plupart d’entre eux ne croient même pas que Fandaniel, l’un des nouveaux méchants d’Endwalker, tiendra une bougie à côté du grand méchant de Shadowbringer, Emet-Selch. Yoshida est bien trop familier avec les gens qui brossent le visage frais et néfaste de la ville, cependant.

« Je pense que les fans ont eu une réaction similaire à Emet-Selch comme ils le font maintenant avec Fandaniel », explique Yoshida. « Quand Emet-Selch est apparu pour la première fois en tant qu’empereur Solus zos Galvus dans le patch 4.4 ou 4.5, je me souviens que tout le monde a dit » Ugh, pas un autre ascian « , affirmant qu’il était trop dramatique et exagéré. »

Ensuite, bien sûr, Emet-Selch est devenu sans doute le plus grand méchant de Final Fantasy. Les fans devaient juste, vous savez, lui donner une chance. Cependant, Yoshida veut que tout le monde sache que comparer directement Fandaniel à Emet-Selch est une entreprise infructueuse, car ils servent des objectifs différents dans leurs histoires respectives.

« Emet-Selch était le principal antagoniste des Shadowbringers », déclare Yoshida. «Il était le revers de la médaille du joueur, votre opposé à bien des égards. Vous essayiez d’empêcher une autre calamité obscure tandis qu’Emet-Selch essayait d’en provoquer une. Ce n’est pas le rôle de Fandaniel dans Endwalker, car il n’est même pas le dernier boss de cette extension. C’est tout ce que je dirai pour le moment.

Plus Yoshida entre dans l’histoire de Final Fantasy XIV, plus il est évident qu’il s’investit autant dans ses personnages que les fans, ce qui n’est pas surprenant. Après tout, il a travaillé main dans la main avec les scénaristes du jeu pendant plus d’une décennie. Endwalker servira de finale à plusieurs membres de la distribution de personnages de Final Fantasy XIV, y compris ses héros centraux : les scions de la septième aube. Pour la plupart, il est difficile de choisir un favori, mais pas pour Yoshida.

« Ce serait Alphinaud, » dit Yoshida, ayant à peine besoin d’un moment pour répondre. « Je n’ai pas de frères et sœurs, donc Alphinaud est comme un petit frère pour moi. Il est studieux, excellent dans ses études, mais il est aussi passionné par le fait d’apporter la paix dans le monde.

Yoshida pense que la propension d’Alphinaud à parler, généralement avant de réfléchir, fait partie du charme du personnage.

« Alpinaud parle tellement », dit Yoshida. « Il serait comme ce gamin qui publie sur Reddit ses idéaux. Mais face à la réalité et à ses échecs, Alphinaud apprend à devenir plus humble et à accepter les personnes qui lui tendent la main. Je pense qu’il est un protagoniste parmi les PNJ qui apparaissent, alors j’encourage les joueurs à faire très attention à la façon dont il grandit dans Endwalker. Mais oui, c’est mon Scion préféré. Je pense qu’il est mignon comme un bouton. Mais parce que je pense qu’il est mon adorable petit frère, je suis dur avec lui aussi.

Cela ne fait aucun doute. Après tout, accuser un être cher d’être un Redditor n’est pas vraiment flatteur.

« Il serait absolument un Redditor », rit Yoshida. « Il serait sur [Reddit] crier sur la façon dont le monde devrait être. Une fois arrivé à Ishgard, cependant, il est passé du statut de Redditor. Bien que je pense qu’il se cache toujours pour voir ce que tout le monde dit.

Qu’il s’agisse de la matière magique de Final Fantasy VII ou de raids entiers consacrés au monde d’Ivalice de Final Fantasy XII, Final Fantasy XIV a une longue histoire de référence aux entrées précédentes. Endwalker semble tirer généreusement son chapeau dans la direction de Final Fantasy IV, en particulier avec toute l’iconographie interstellaire. C’est une décision curieuse étant donné que de nombreux tropes associés à la série ont commencé là-bas. Cependant, Yoshida insiste sur le fait que les parallèles entre les deux jeux sont plus simples que la plupart des spéculations des fans ne le laisseraient croire.

« Chaque fois que nous discutions d’aller sur la lune, l’équipe de développement et moi pensions naturellement à Final Fantasy IV », explique Yoshida. «Je suis sûr que tous les joueurs de longue date ressentent la même chose. Bien sûr, Endwalker va être complètement sa propre histoire. Mais nous voulions que cet arôme de Final Fantasy IV persiste en arrière-plan.

Ce parfum nostalgique englobe une grande partie d’Endwalker, non seulement pour les entrées précédentes, mais pour tous ceux qui se sont tenus dans la lumière radieuse d’Hydaelyn. Des joueurs désireux de voir comment se termine ce chapitre de l’histoire d’Éorzéa à une équipe de développement qui a investi toutes les fibres de leur être dans Final Fantasy XIV au cours de la dernière décennie – le 23 novembre 2021, ils pourront tous marcher vers un pays inconnu. Yoshida espère seulement que le voyage en vaut la peine.

« Nous aimerions que les joueurs apprécient la quête du scénario principal à coup sûr », dit-il. « Même si nous n’avons pas encore tout à fait fini de le faire. »

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

