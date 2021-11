Alphonso Davies appelle à plus de stabilité défensive au Bayern Munich

Le Bayern Munich a enregistré un total de sept feuilles blanches dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, et trois d’entre eux sont venus en Bundesliga. La récente victoire 5-2 sur l’Union Berlin a été un score qui a peut-être légèrement flatté le Bayern étant donné le nombre de problèmes que l’Union a pu causer à la ligne arrière du Bayern, forçant Manuel Neuer à agir à quelques reprises. En Bundesliga, ils ont désormais encaissé un total de dix buts et le SC Freiburg est la seule équipe du championnat à en avoir moins encaissé (sept).

Le Bayern a peut-être eu de la chance, seuls deux d’entre eux ont concédé deux fois à l’Union Berlin, ce dont Alphonso Davies était bien conscient lors de la conférence de presse présentant le choc de la Ligue des champions contre le SL Benfica cette semaine. Ils ont battu les Portugais 4-0 lors du match opposé le mois dernier, mais Davies sait que le Bayern doit renforcer sa défense. « Nous avons aussi beaucoup marqué. Il s’agit maintenant de trouver la bonne chimie, le bon équilibre. Nous voulons être forts à l’arrière et nous battre, c’est ce que nous prenons pour chaque match. Nous sommes forts, nous avons des leaders forts comme Lucas Hernandez dans le dos. Nous parlons anglais à l’arrière, allemand de temps en temps. Je pense que nous deviendrons plus forts au fil de la saison », a-t-il expliqué (Tz).

Bien sûr, Julian Nagelsmann et Dino Toppmoller ont utilisé des backlines légèrement différentes entre Davies, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Niklas Sule, Benjamin Pavard. et Josip Stanisic. Samedi à Berlin, nous avons vu Davies s’aligner aux côtés de Hernandez et Sule, avec Stanisic sur le flanc opposé, ce que nous n’avons pas vu depuis la victoire 7-0 du Bayern en championnat contre le VfL Bochum à la mi-septembre. Malgré le changement de personnel dans la ligne arrière, Davies a rassuré qu’il y avait une bonne cohésion entre tous et une bonne communication. Alors que l’anglais est la langue principale qu’ils parlent, Davies a admis que son allemand s’améliorait. « Mon allemand est bien sûr déjà meilleur que lorsque j’ai commencé. Je comprends plus que je ne peux parler. Je fais de mon mieux, j’ai des cours tous les jours. La nourriture est fantastique. Dès que j’en ai l’occasion, j’essaye quelque chose de nouveau. Je ne connais pas encore le bavarois – Thomas (Muller) est meilleur dans ce domaine », a-t-il expliqué.

Le Bayern accueillera également Nagelsmann sur la ligne de touche pour le match de Benfica après sa période de quarantaine après avoir été testé positif pour le coronavirus le mois dernier. Il a raté les quatre derniers matches du Bayern et s’en sort autant qu’il le peut depuis sa cuisine. « Nous sommes heureux qu’il soit enfin de retour demain. Il nous a manqué », a déclaré Davies en lui souhaitant la bienvenue.

Photo de Sebastian Widmann/.