Alphonso Davies apprécie le style d’entraîneur de Hansi Flick au Bayern Munich

Dans une récente interview avec The Independent, la star du Bayern Munich, Alphonso Davies, a parlé de quelques raisons pour lesquelles son équipe a connu un tel succès au cours des deux dernières années.

Pas choquant, Davies a crédité le manager sortant Hansi Flick pour avoir favorisé un environnement où les joueurs sont libres d’être créatifs et de se concentrer sur leur travail sans avoir à se soucier des absurdités. Plus précisément, Davies a déclaré que le personnel d’entraîneurs était en mesure de communiquer et d’entraîner efficacement sans avoir à réprimander les joueurs sur le terrain d’entraînement.

Alphonso Davies apprécie la manière dont Hansi Flick travaille avec son équipe Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via .

«C’est bien», a déclaré Davies à propos du style de Flick. «Cela permet aux joueurs de se sentir libres et de se concentrer sur leur jeu. L’humanité et la gentillesse des entraîneurs aident beaucoup les joueurs. Parfois, peut-être que certains joueurs traversent des choses en dehors du terrain et ils entrent à l’entraînement et ils ne veulent pas qu’on leur crie dessus. Ils (le staff) nous donnent ce petit regain d’énergie et mettent un sourire sur nos visages, afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui se passe sur le terrain.

Alors que le nouveau patron Julian Nagelsmann n’est pas connu pour être un hurleur ou un dictateur, la présence apaisante de Flick et sa capacité à communiquer sont certainement deux aspects de son style de coaching que tout entraîneur devrait essayer d’imiter.