Alphonso Davies dans le doute pour le choc du Bayern Munich contre Benfica

Lors du match de dimanche contre le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich a dominé le Werkself 5-0 à la 40e minute seulement. À ce moment, Nagelsmann a pris la décision de retirer Alphonso Davies par mesure de précaution pour éviter les blessures.

Davies était déjà mis à rude épreuve par le voyage international, car les éliminatoires de la Coupe du monde de la CONCACAF sont tristement célèbres pour leurs tacles agressifs et leurs défis dangereux. En plus de cela, le style de jeu du Canadien est très dur pour le corps. Il revient généralement pour une pause internationale avec quelques problèmes persistants.

Après le match, Julian Nagelsmann que Davies a ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse. L’entraîneur a déclaré qu’il avait probablement eu de la chance en raison du diagnostic initial du médecin. Le personnel médical soupçonne une légère tension musculaire.

Alphonso Davies est incertain pour le match de mercredi contre Benfica. Le Canadien subira d’autres tests aujourd’hui et demain pour fournir plus d’informations sur sa disponibilité [Kicker] pic.twitter.com/c353TrIJqF – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 18 octobre 2021

Il n’est pas encore certain que le Canadien soit en forme pour le match de la Ligue des champions mercredi. Davies pourrait certainement profiter d’un match pour récupérer, mais le match contre Benfica sera important, car les deux équipes se dirigent vers la troisième journée avec 6 points chacune.

Davies a excellé dans sa brève apparition lors du match contre Leverkusen, mais Hernandez s’est avéré un remplaçant solide et devrait être en mesure de couvrir correctement le flanc gauche (à moins qu’il n’aille en prison mardi). Un diagnostic et une évaluation plus détaillés devraient être fournis plus tard lundi ou mardi avant le match. Guéris-toi bientôt, Phonzie !