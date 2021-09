Alphonso Davies du Bayern Munich à égalité au deuxième rang des joueurs les plus rapides de FIFA 22

in

La star du Bayern Munich, Alphonso Davies, est connue sous le nom de Roadrunner bavarois par certains, mais il est le plus souvent décrit comme “très rapide” par à peu près tout le monde.

Même EA Sports, qui n’obtient pas toujours ses notes, ne peut nier que Davies est un brûleur absolu.

Sportbible a compilé une liste des 14 joueurs les plus rapides et ce n’est pas un choc que Davies se soit hissé au sommet de la liste (bien que nous serions ravis de voir un match race entre Davies et le leader de la liste Kylian Mbappe). Apparemment, lorsque les joueurs de la FIFA ne maudissent pas, ils essaient d’obtenir une partie de la vitesse énumérée ci-dessous :

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germaine : 97 Adama Traoré, Wolverhampton : 96 Alphonso Davies, Bayern Munich : 96 Dan James, Leeds United : 95 Achraf Hakimi, Paris Saint-Germaine : 95 Vinicius Jr., Real Madrid : 95 Georges-Kevin Nkoudou , Besiktas : 95 Gerrit Holtmann, VFL Bochum : 94 Ismaila Sarr, Watford : 94 Moussa Diaby, Bayer Leverkusen : 94 Rafa, Benfica : 94 Inaki Williams, Athletic Bilbao : 94 Frank Acheampong, Shenzhen FC : 94 Rhayner, Sanfrecce Hiroshima : 94

Quoi qu’il en soit, joyeux coureurs (je suppose) !