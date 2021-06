Alphonso Davies du Bayern Munich brille lors des éliminatoires de la Coupe du monde pour le Canada

L’équipe nationale masculine du Canada avait besoin d’un match nul ou d’une victoire pour remporter son groupe et maintenir en vie son rêve de qualification. Les Canadiens ont livré des performances remarquables de Jonathan David de Lille et du prodige du Bayern Munich Alphonso Davies. Offrant une autre performance impressionnante, Davies continue d’exceller au niveau de la ligue et de l’équipe nationale.

Davies a brisé la glace en marquant le premier but et le but vainqueur à la 37e minute pour les Canadiens. Davies ne s’est pas arrêté là car il était le joueur clé pour le Canada dans leur préparation offensive en jouant un rôle d’ailier arrière. Il a ensuite fourni deux grandes passes décisives à David, pour sceller la victoire et leur avancement à l’étape suivante de la compétition.

Ce jeu de liaison entre Davies et David a été mortel et ces deux joueurs seront sûrement une force à craindre dans la CONCACAF pour les années à venir. “J’ai l’impression que nous avons cette connexion, moi et lui. C’était bien aujourd’hui », a déclaré Davies à propos de son partenariat entre l’attaquant lillois (tel que capturé par TSN).

Davies semble être incroyablement passionné à l’idée d’apporter au Canada un succès tant attendu. Le Canada ne s’est qualifié qu’une seule fois pour la Coupe du monde, et c’était il y a 35 ans, lorsque le Canada s’est qualifié pour la Coupe du monde de 1986 au Mexique.

Davies sera de nouveau sollicité ce samedi alors qu’ils débutent leur match aller-retour contre Haïti. La route est longue, mais le Canada sera entre de bonnes mains alors que Davies tente de ramener le Canada au plus grand événement sportif au monde.