Alphonso Davies du Bayern Munich brille pour le Canada

La qualification pour la Coupe du monde a commencé pendant la trêve internationale actuelle. Nous avons déjà vu de magnifiques performances, comme la victoire de l’Allemagne sur l’Islande. Mais ce qui pourrait intéresser les fans du Bayern Munich, c’est à quel point Alphonso Davies a été bon pour le Canada hier.

Le Canada a gagné 5: 1 contre les Bermudes et a commencé ses qualifications en force. La jeune star du Bayern Munich était «l’homme du match», et pour une raison. Davies a réussi un triplé de passes décisives, et les trois passes étaient pour Cyle Larin.

Alphonso Davies joue comme arrière gauche pour le Bayern, mais joue habituellement à l’aile pour le Canada. Hier, il a utilisé sa vitesse et terrorisé l’opposition. Ils ne pouvaient tout simplement pas trouver une solution pour arrêter ses courses mortelles. Si vous regardez les moments forts, vous pouvez voir qu’il aurait pu terminer le match avec au moins cinq passes décisives. En plus de tout, Sofascore a attribué à Davies une note de 10/10, ce qui n’arrive pas si souvent.

Après un départ parfait, Alphonso Davies et compagnie joueront dimanche contre les îles Caïmans. Nous espérons que Davies continuera sa bonne forme pour le Canada lors des prochains matchs!