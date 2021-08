Alphonso Davies du Bayern Munich écrit pour inspirer l’équipe paralympique des réfugiés

Le défenseur du Bayern Munich Alphonso Davies n’a jamais perdu le sens de “d’où il vient”.

Réfugié lui-même, Davies est ambassadeur de bonne volonté du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et a offert une lettre de soutien à l’équipe paralympique des réfugiés, qui est détaillée ci-dessous (telle que fournie par le Bayern Munich).

Davies a offert ses meilleurs vœux aux athlètes :

Davies a assumé ce rôle pour le HCR et l’a pris à cœur. Le lien étroit du Canadien avec ces athlètes – et ce à quoi ils sont confrontés au quotidien – est évident dans chaque mot qu’il a écrit.

Connu pour sa personnalité pétillante et joyeuse, Davies a un attachement évident à ces athlètes et aux batailles auxquelles ils sont confrontés à la fois mentalement et physiquement chaque jour. Ce genre de maturité et d’altruisme ne peut pas être entraîné ou enseigné, mais vient naturellement à Davies.

Il y a probablement peu d’acteurs qui pourraient assumer ce rôle pour le HCR que Davies. Félicitations à l’organisation pour une belle sélection de faire partie du programme.