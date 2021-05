Alphonso Davies du Bayern Munich n’est pas épuisé par le calendrier difficile

L’arrière gauche vedette du Bayern Munich, Alphonso Davies, est l’un des joueurs les plus dynamiques de la Bundesliga lorsqu’il est au sommet de sa forme.

Plus que la plupart des saisons, la campagne condensée 2020/2021 a laissé de nombreux joueurs aux prises avec de la fatigue et des maux mineurs. Pour l’international canadien, cependant, la liste compacte des matchs ne lui a pas été aussi difficile qu’elle aurait pu l’être pour les autres.

En fait, Davies attribue la course à pied et le cross-country en tant que garçon pour avoir établi une base d’endurance et d’endurance qui l’ont aidé à se préparer à un moment comme celui-ci.

«D’un point de vue personnel, tout a commencé quand j’étais à l’école primaire», a déclaré Davies dans une récente interview avec The Independent. «J’ai fait beaucoup de course à pied – cross-country, athlétisme. Donc, courir n’est pas un problème pour moi! Mais oui, ce fut une transition difficile entre gagner la Ligue des champions en août et revenir directement à la défense de la Bundesliga.

Davies a noté que les Bavarois sont une unité disciplinée et se sont maintenus en grande forme.

«J’ai l’impression que nos joueurs prennent soin de notre corps et s’assurent que nous sommes en bonne santé. Ce fut une rotation rapide et il y a beaucoup de matchs », a déclaré Davies. «Donc, pour moi, il s’agissait simplement de faire une petite pause pour se vider l’esprit et se préparer pour que la saison recommence.»