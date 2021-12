Alphonso Davies du Bayern Munich nommé footballeur canadien de l’année

Alphonso Davies était tout simplement incroyable depuis qu’il a été transféré au poste d’arrière gauche sous Niko Kovač. Il a réussi à remporter un triplé lors de sa première saison avec la première équipe du Bayern Munich, et après cela, il a réussi à maintenir sa forme fantastique.

Tout récemment, Davies a été nommé le meilleur footballeur du Canada, encore une fois. Il acquiert une reconnaissance internationale, en particulier dans son pays natal, car c’est la troisième fois qu’il remporte le prix.

Davies ne se contente pas de bien performer pour le Bayern Munich, mais il a également fait des résultats impressionnants avec l’équipe nationale. Le Canada est, étonnamment, premier des éliminatoires de la Coupe du monde de la CONCACAF, puisqu’il est devant les États-Unis et le Mexique.

Davies a réussi à marquer cinq buts et à récolter huit mentions d’aide à son actif cette année pour le Canada. Tout ça, en treize apparitions ! Son moment le plus mémorable dans le football international a été son incroyable but en solo contre le Panama.

L’attaquant de Lille, Jonathan David, a terminé deuxième après Alphonso Davies.