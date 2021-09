Alphonso Davies du Bayern Munich revient en Allemagne pour une évaluation de blessure

in

Selon une nouvelle mise à jour de ., Alphonso Davies sera de retour au Bayern Munich pour avoir une nouvelle évaluation de la blessure qu’il a subie dimanche soir lors du match nul des qualifications pour la Coupe du monde du Canada contre les États-Unis à Nashville, Tennessee.

Davies passera une IRM sur sa jambe gauche mercredi matin par mesure de précaution pour s’assurer qu’il n’y a rien de grave, ce qui est supposé ne pas être le cas.

Fait inquiétant, au moment de la blessure, il ne semblait pas y avoir de contact avec un autre joueur lorsque Davies s’est arrêté à la 73e minute après une course fulgurante dans le canal gauche des États-Unis. À en juger par l’expression de son visage, il semblait être dans un état d’inconfort notable, puis il est descendu sur le terrain et a demandé l’attention des physios canadiens. Il avait initialement fait en sorte que le symbole soit immédiatement remplacé, mais ce n’est que quatre minutes plus tard à la 77e minute qu’il a été remplacé par Jonathan Osorio.

Heureusement, lorsque l’équipe canadienne a été aperçue en train de quitter le Nissan Stadium, Davies n’était pas sur des béquilles et a pu bien marcher par ses propres moyens. Les médecins et les kinés de l’équipe du Bayern pourront mieux comprendre ce qui s’est passé exactement après avoir pu lire les résultats de l’IRM et décider de la meilleure ligne de conduite pour le moment. C’est une étape cruciale pour le Bayern Munich avec l’affrontement du week-end de Bundesliga contre le RB Leipzig juste avant leur premier match de la phase de groupes de l’UEFA Champions League à Barcelone.

Même si les IRM ne reviennent sans rien de grave, Julian Nagelsmann devra certainement envisager la possibilité de laisser Davies au repos contre Leipzig pour ne rien aggraver et le garder au frais pour Barcelone. Lucas Hernandez est enfin en pleine forme en revenant de sa propre blessure et il pourrait s’intégrer à l’arrière gauche contre Leipzig si Davies n’est pas en mesure d’y aller.